ООН поддерживает стремление Азербайджана к возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные земли

ООН поддерживает стремление Азербайджана к возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Азербайджане Гуидо Амбросо в ходе Азербайджанского национального форума по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период".

По его словам, это успешное и устойчивое решение.

"Перед правительством Азербайджана в рамках программы "Большого возвращения" в качестве долгосрочного решения стоят огромные задачи по строительству и реконструкции, разминированию, а также по созданию городских центров, привлекательных для всех социальных слоев", - сказал Амбросо.