МИД Азербайджана ответил на обвинения МИД Франции

Однобокое и безответственное заявление главы МИД Франции вызывает недоумение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она напомнила, что 5 октября министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, отвечая на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи Франции об обвинениях в отношении Азербайджана и оказании большей поддержки Армении, выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно необоснованными призывами в отношении Азербайджана.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.