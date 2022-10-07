https://news.day.az/politics/1501462.html МИД Азербайджана ответил на обвинения МИД Франции
МИД Азербайджана ответил на обвинения МИД Франции
Однобокое и безответственное заявление главы МИД Франции вызывает недоумение.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала начальник управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она напомнила, что 5 октября министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, отвечая на вопрос проармянского члена Национальной ассамблеи Франции об обвинениях в отношении Азербайджана и оказании большей поддержки Армении, выразила солидарность с армянским народом и выступила с совершенно необоснованными призывами в отношении Азербайджана.
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