Возможности для расширения связей между Азербайджаном и Сербией безграничны

Источник: Агентство международной информации Trend

Визит Президента Ильхама Алиева в Белград 23 ноября откроет новую страницу в отношениях между Азербайджаном и Сербией. Одним из важнейших итогов визита было подписание документов в различных сферах. В частности, были подписаны "Меморандум о создании Совета стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия"; "Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и Агентством развития Республики Сербия"; "Меморандум о взаимопонимании между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO и Торгово-промышленной палатой Сербии" и другие документы. Подписание этих и других двусторонних соглашений придаст дополнительный импульс дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях экономики и выведет отношения на новый уровень. Более того, стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в сфере энергетики.

Как сказал Trend в четверг глава Центра евразийских исследований Института международной политики и экономики Душан Пророкович, акцент в продуктивных отношениях между Азербайджаном и Сербией теперь в основном сместится на энергетическое сотрудничество, передает Day.Az.

"Энергетическое сотрудничество сейчас стоит на первом месте. С одной стороны, есть идея совместного проекта, который предусматривает то, что Сербия будет импортировать газ из Азербайджана, затем производить электроэнергию с использованием газовых электростанций, продавая ее на рынке ЕС. С другой стороны, Сербия заинтересована в импорте азербайджанской нефти", - сказал эксперт.

Пророкович справедливо заметил, что Южный газовый коридор выступает в качестве альтернативного маршрута поставок газа в Сербию.

"За последние восемь месяцев в Европе много говорили об азербайджанском газе. Все европейские страны заинтересованы в покупке азербайджанского газа. Сербия - лишь одна из них", - сказал он.

В то же время "зеленая" энергетика также входит в число перспективных областей сотрудничества между двумя странами, отметил Пророкович.

"Азербайджанские компании разрабатывают "зеленые" технологии. По той же модели, что и с газом, в Сербии можно производить "зеленую" энергию и продавать ее на рынке ЕС", - пояснил он.

Таким образом, как считает эксперт, всегда есть возможности для развития сотрудничества.

Сегодня Азербайджан создает новые экономические возможности не только для стран региона, но и для своих европейских партнеров. Азербайджан высоко ценится как надежный партнер. Хорошие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Сербией приведут к дальнейшему развитию, увеличению товарооборота и запуску новых совместных проектов.