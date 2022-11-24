Сахиба Гафарова провела встречу с премьер-министром Камбоджи

24 ноября председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Камбоджу встретилась с премьер-министром страны Акка Моха Сена Падеи Теко Хун Сеном.

Как сообщили в четверг Day.Az в парламенте, премьер-министр сердечно поприветствовал Сахибу Гафарову и поздравил с принятием Милли Меджлиса в Межпарламентскую ассамблею АСЕАН в качестве наблюдателя.

Премьер-министр Камбоджи напомнил о своем визите в Азербайджан в 2014 году, поделившись добрыми впечатлениями о столице страны. Он отметил, что посещал Азербайджан и в 80-е годы, а также дважды встречался с общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, признанным в мировом масштабе государственным деятелем, сделавшим очень многое для прогресса азербайджанского государства.

Акка Моха Сена Падеи Теко Хун Сен подчеркнул, что Камбоджа желает развития отношений с Азербайджаном в разных сферах, отметил важность сотрудничества сторон в международных организациях, включая Движение неприсоединения. Также было отмечено успешное председательство Азербайджана в этой организации и подчеркнуто значение учреждения её Парламентской сети по инициативе Президента Азербайджана.

В свою очередь председатель Милли Меджлиса, выразив удовлетворение визитом в Камбоджу и проведёнными встречами, поблагодарила за оказанное гостеприимство.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что взаимодействие между парламентами двух стран оказывает благотворное влияние на межгосударственные отношения, ещё более укрепляя их.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала собеседника о реализуемых Азербайджаном крупномасштабных проектах и инициативах, направленных на решение вопросов глобального значения, о работе, проделанной за время азербайджанского председательства в Движении неприсоединения, об учрежденной по инициативе главы азербайджанского государства в 2021 году Парламентской сети ДН.

Кроме того, Сахиба Гафарова рассказала об исторической победе Азербайджана в 44-дневной войне, освобождении азербайджанских земель после тридцати лет оккупации и об усилиях нашей страны по налаживанию мира и стабильности в регионе. Хотя с окончания войны уже минуло два года, Армения всё еще избегает исполнения взятых на себя обязательств и препятствует обеспечению регионального мира. За три десятилетия оккупации Армения разрушила азербайджанские города, районы, их инфраструктуру, а также памятники культуры и истории на оккупированных территориях. Азербайджан ведёт масштабные восстановительные работы на своих освобождённых землях, возвращая их к жизни, сказала спикер парламента. Она добавила, что этой деятельности серьезно препятствует множество мин, установленных там Арменией. За два прошедших с конца войны года при взрывах мин погибли или были ранены около 270 граждан, сказала она.

В завершение встречи председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова передала премьер-министру Камбоджи книгу "Карабах: до и после оккупации".

Председатель парламента Азербайджана провела встречу с премьер-министром Камбоджи (ФОТО)