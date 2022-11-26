Названия наших населенных пунктов до сих пор отмечены вымышленными армянскими топонимами

С сожалением констатируем, что в официальных данных миротворческого контингента Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия азербайджанских населенных пунктов до сих пор указываются вымышленными армянскими топонимами.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

Кроме того, нежелательным явлением также является то, что на указанном ресурсе Карабахский экономический район постоянно указывается как "территория Нагорного Карабаха".

Список и карта населенных пунктов карабахского экономического района Азербайджанской Республики с названиями, соответствующими азербайджанским топонимам, были официально направлены Азербайджаном Министерству обороны Российской Федерации, предыдущему и нынешнему командованию российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджана, а также в Совместный турецко-российский мониторинговый центр, кроме того, в многократных обращениях выражалась необходимость использования в сообщениях именно этих названий.

Мы призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, в своих соответствующих сообщениях правильно указывать названия населенных пунктов нашей страны, которые изложены в нашем официальном обращении.

В заключение доводим до сведения российской стороны, что официальные названия азербайджанских населенных пунктов, которые в их официальном сообщении от 26 ноября 2022 года указаны как "Мардакерт" и "Мартуни" - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.