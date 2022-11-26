Минобороны опровергло фейк армян

Распространенная армянской стороной информация о якобы обстреле 26 ноября в 21:30 подразделениями азербайджанской армии позиций подразделений ВС Армении из стрелкового оружия различного калибра является полностью ложной и не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в субботу в пресс-службе минобороны.

"Мы категорически опровергаем эту информацию, распространенную министерством обороны Армении", - отметили в ведомстве.