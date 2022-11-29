Сейрану Оганяну грозит тюрьма

Экс-министра обороны Армении, главу одноименной оппозиционной партии могут арестовать.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, сообщается, что генпрокурор страны Анна Вардапетян может обратиться в парламент по этому вопросу в ближайшие дни.

Сейран Оганян станет первым, кого попросит лишить депутатской неприкосновенности. Согласно сообщению Антикоррупционного комитета, он обвиняется в финансовых махинациях и растрате при отчуждении имущества "Дзора ГЭС". Сам экс-министр, конечно же, отвергает все обвинения.

Напомним, что Сейрану Оганяну, а также бывшему председателю Комиссии по регулированию общественных услуг Армении Роберту Назаряну, его заместителю Николаю Григоряну, членам комиссии Ширазу Киракосяну и Мушегу Кошецяну предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при приватизации ЗАО "Дзора ГЭС". По версии следствия, в 2010 году тайным решением правительства за подписью министра обороны Сейрана Оганяна пакет акций этого предприятия стоимостью 4,646 миллиарда драмов (около девяти миллионов долларов) был отчужден за 3,6 миллиарда драмов (семь миллионов долларов) в пользу компании "Дзорагет гидро".

При этом по предложению министра энергетики и природных ресурсов Армена Мовсисяна, правительство повысило порог максимального объема выработки электроэнергии для малых ГЭС с прежних 10 МВт до 30 МВт. Позже, как считает следствие, под предлогом поощрения развития гидроэнергетики в стране, однако фактически с целью предоставления льгот компании "Дзорагет гидро", Назарян и члены комиссии единогласно одобрили решение правительства.

Таким образом, "Дзорагет гидро" мощностью 26,4 МВт была включена в список малых гидроэлектростанций. В результате, по подсчетам следственного органа, "Дзорагет гидро" в 2012-2019 годах получила дополнительную прибыль в размере более семи миллиардов драмов (1,4 миллиона долларов).

Армен Мовсисян уже скончался и потому не стал обвиняемым. Компания "Дзора ГЭС" аффилирована с бывшим послом в Ватикане, зятем третьего президента Микаэлом Минасяном.