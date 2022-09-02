Киса Оганян и сезон охоты на "козлов отпущения" в Армении

Автор: Акпер Гасанов

Что общего между экс-министром обороны Сейраном Оганяном и небезызвестным литературным персонажем Кисой Воробьяниновым? Много чего, если разобраться. К примеру, уровень "смелости" обоих просто "зашкаливает". В качестве иллюстрации их схожести в этом плане, напомню о диалоге, который имел место между Воробьяниновым и "великим комбинатором" Остапом Бендером после того, как они узнали о существовании конкурента в борьбе за сокровищами мадам Петуховой в лице отца Федора.

Ипполит Матвеич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора.

"Кислое дело. Пещера Лихтвейса - таинственный соперник. Надо его опередить", - изрек Бендер.

"Я его...", - начал было Киса.

"Что вы его? Что вы его?", - иронично окинув взглядом своего напарника спросил "сын турецкого подданного".

"Опережу", - подумал Ипполит Матвеич, но промолчал.

Такой вот эпизод из романа "12 стульев", всем наверняка знакомый.

А теперь, послушаем Сейрана Оганяна. Он сейчас не только проходит в качестве обвиняемого по уголовным делам, но и является депутатом Национального Собрания от фракции "Армения". В последней ипостаси он проявил себя "героически". За его умением метать бутылки с водой в политических оппонентов в стенах парламента с интересом наблюдали многие в Армении. Правда, на сей раз он выступил в иной ипостаси. Оганян стал зазывалой.

"2 сентября, в 19:00, на площади Франции в Ереване состоится митинг. Призываю боевых товарищей, сослуживцев и единомышленников, всех наших сторонников, все прогосударственные, сознательные силы прийти на площадь Франции и присоединиться к борьбе", - верещал Сейран Мушегович.

Ну, верещал, зазывал и зазывал. Чай, не первая сходка "реваншистов", да и не последняя наверняка. Толку с них, что с козла молока, но это уже вторично.

Первично же то, с каким лозунгом зазывает Оганян граждан Армении на митинг.

"Встанем рядом с "арцахом". Вместе мы еще можем его спасти и вышвырнуть азербайджанские войска с суверенной территории Республики Армения, восстановив боевой дух борьбы армянского народа, основы безопасности и достоинства", - лепечет Оганян.

Практически каждое сказанное им слово - анекдот. И начать можно с призыва где-то и как-то стать.

Ага, в центре Еревана, но как-то вроде-бы рядом с тем, чего не было, нет и не будет. Большого "мужества" призыв. С таким же "успехом" Оганян мог бы предложить армянам совершить полет в космос для налаживания диалога с внеземными цивилизациями и в поисках новой "Армении" в Галактике. Впрочем, вполне возможно, что нечто такое от него мы еще услышим. Пока же, хотим напомнить Сейрану Мушеговичу о некоторых реалиях.

К примеру о том, что вставать или становится никуда уже не надо. Азербайджанская армия, в ходе 44-дневной войны, уже поставила армию противника в позу июльского знака Зодиака. Причем, армия противника, по сути, была именно армией Саргсяна-Оганяна. Соответственно, в ту же самую позу был поставлен и сам Сейран Мушегович. Тот самый, который долгие годы распространял о себе миф, как о "великом полководце", создавшем "непроходимую" линию обороны на временно оккупированных территориях Азербайджана.

Крах этого мифа произошел еще в апреле 2016 года, в ходе четырехдневной войны. Азербайджанская армия тогда впервые показала, что из себя представляет "линия Оганяна". Противник был обращен в бегство, свыше двадцати квадратных километров и ряд стратегически важных высот были освобоэждены и пришлось Сейрану Мушеговичу оправдываться денно и нощно. Но, это ему не помогло. И не только ему. Свергли скоро весь "карабахский клан". От имени и по поручению которого он сейчас несет очередную ахинею, обещая невыполнимое.

Чтобы понять, несколько примитивна его ложь, можно просто предложить самому Оганяну совершить поездку в освобожденные Шушу, Гадрут, Физули, Лачин. Хватит смелости? Конечно же, нет. И ни у кого из граждан Армении не хватит. Так чего ради истерит экс-глава МО РА? И тут имеет смысл вспомнить о том, что ранее сообщил гражданам Армении руководитель аппарата бывшего вице-премьера страны Тигран Авинян.

По словам которого, на каком-то этапе командующим обороной города Шуша был назначен именно Оганян. И что вы думаете? Увидев приближение азербайджанского спецназа, он сбежал из города.

"Надо спросить Сейрана Оганяна, почему он сбежал вечером 5 ноября, даже не проинформировав дислоцированные там группировки. Наша связь с командованием оборвалась очень непонятным и странным образом", - утверждал Авинян.

Так что, речи Сейрана Мушеговича преследуют не только цель созвать на улицы Еревана хоть сколько-нибудь серьезную протестную массу, но и оправдать свой личный позор. Тем более, что сейчас в Армении вовсю решили заняться выяснением вопроса "кто сдал Шушу". Понятно, что никто и ничего не сдавал, а освобождение города было итогом героической и блестящей операции нашей армии. Но, в Армении начался новый сезон ловли "козлов отпущения", исходя из чего и делает свои заявления Сейран Оганян.