Сейран Оганян сбежал из города Шуша, бросив солдат

Руководитель аппарата бывшего вице-премьер-министра Армении Тиграна Авиняна, участник 44-дневной войны Серж-Вараг Сисерян рассказал подробности поражения армянской армии в битве за Шушу, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"В те дни была вообще непонятная ситуация не только в Шуше. Неверная информация передавалась из разных мест. Другими словами, я думаю, что Генштаб, возглавляемый Оником Гаспаряном, передавал правительству либо неверную, либо неполную информацию. С какой целью я не знаю. В Ереван сообщали, что все нормально, а на деле все было совсем по-другому. Число беглецов росло, но по каким-то причинам эта информация не полностью передавалась властям РА. Такая же ситуация была и в Шуше. 5 или 6 числа в Шуше оставалось примерно несколько десятков солдат и добровольцев", - отметил он.

Отвечая на вопрос, кто является виновным в поражении Армении в битве за Шушу, экс-сотрудник аппарата РА заявил:

"Этот вопрос было бы правильным задать Сейрану Оганяну, который в те времена был фактически назначен командующим обороной города Шуша. Надо спросить Сейрана Оганяна, почему он сбежал из города Шуша вечером 5 ноября, даже не проинформировав дислоцированные там группировки. Наша связь с командованием оборвалась очень непонятным и странным образом, в результате мы остались одни, человек 20-30. Думаю, придет день, когда Сейрану Оганяну придется отвечать на вопросы солдат и добровольцев, брошенных в Шуше", - сказал Сисерян.