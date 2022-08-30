Скрестить ужа и ежа: бесполезная истерика дашнаков, РПА и Раффи Ованнисяна

Автор: Акпер Гасанов

На этой неделе, 31 августа, при поддержке Европейского союза в Брюсселе ожидается встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Планируется, что данная встреча станет важным этапом в деле установления долгосрочного мира в регионе. Есть прогнозы, что может иметь место и подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

На этом фоне мы замечаем ожидаемо нервную, если не сказать истеричную реакцию со стороны армян. Нет ничего удивительного в том, что громче всех слышен голос бывших и нынешних представителей РПА и "Дашнакцутюн". Это как раз те самые партии, которые в 2018 году внесли поправки в Конституцию РА, создав предпосылки для дальнейшего правления Сержа Саргсяна, только не из президентского, а из премьерского кресла.

Как известно, именно это было последней каплей в чаше терпения армянского общества, после чего в Армении началась "бархатная революция". Как ни крути, она была всенародной. Именно ее массовость обеспечила быструю смену власти и вынужденный уход в отставку Сержа Саргсяна, у которого, как ему казалось, все было под контролем - армия, полиция, судебная система, парламент, СМИ и олигархи. Но, быстро выяснилось, что король-то голый!

Собственно, это стало ясно еще по итогам четырехдневной войны в апреле 2016 года, когда азербайджанская армия впервые доказала смехотворность мифа о "непобедимости" армянской армии. Прекрасно помню, как Саргсян и глава МО РА того времени Сейран Оганян клялись и божились, что взятие под контроль азербайджанской армией 20 квадратных километров и ряда стратегически важных высот является..."победой" армянской армии.

Ясное дело, что такими лживыми заявлениями они лишь еще больше раздражали армянское общество, получив в итоге то, что заслужили - пинок под зад. Вот с тех пор они и ходят униженными, оскорбленными и жаждущими реванша. И поражение Армении в 44-дневной войне сторонники Саргсяна, Кочаряна и дашнаки пытались использовать для организации контрреволюции. Но, ничего у них не вышло.

Граждане Армении, в своем большинстве, предпочли видеть во главе государства Пашиняна, а не "реваншистов". Но, последние не оставляют попыток манипуляций. Вот и после того, как под контроль Азербайджана вернулись город Лачин и села Забух и Сус, они призывают народ на улицы Еревана. Они кричат с каждой кочки о том, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном является "катастрофой для армянского народа".

Самое интересное, что к этим политическим прохиндеям присоединился тот, кто в свое время пострадал от них. Напомнить о себе решил американский армянин, первый министр иностранных дел независимой Армении, экс-кандидат в президенты РА, лидер партии "Наследие" Раффи Ованнисян. Именно он был главным оппонентом Сержа Саргсяна на президентских выборах 2013 года, в ходе которых получил более 37 процентов голосов избирателей.

То есть, Саргсян украл победу у Ованнисяна, сфальсифицировав итоги тех выборов. Сам глава "Наследия" тогда кричал об этом на каждом углу. Он пытался митинговать, возмущаться. Но в итоге смирился. Настолько, что на долгие годы пропал с радаров и перестал быть активным игроком на армянском политическом поле. И вот, Ованнисян решил во второй раз войти в реку, причем став по одну сторону баррикад с теми, кто недавно был его заклятым политическим противником.

"Мы еще на один шаг приблизились к прежнему состоянию блокады Карабаха", - говорится в заявлении главы партии "Наследие", которое опубликовали армянские СМИ. Уже этого предложения достаточно, чтобы понять - долгое отсутствие на политической сцене, пусть даже армянской, лишило Ованнисяна возможности адекватно и трезво оценивать реальность.

Впрочем, предлагаю прочитать его галлюцинации в полном объеме. "Было очевидно, что под властью побежденного верховного главнокомандующего родина заговорщическим путем по частям будет сдана, государство уступит свой суверенитет, а золотое поколение нашей страны даст очередных мучеников", - плывет он по волнам своей глупости.

Какая блокада Карабаха? Что он мелет? Карабах был, есть и будет всем миром признанной территорией Азербайджана. Карабах никогда не был частью Армении. И то, что обратное пытается доказать экс-глава МИД Армении говорит лишь о том, что он лицемерит и держит граждан РА за наивных и безграмотных простачков, на уши которых можно повесить лапшу любого размера.

Идем далее. Какой заговорщицкий путь? Никол Пашинян, как мы все прекрасно помним, утверждал, что "Карабах - это Армения и точка". То есть, он делал провокационные заявления, будучи уверенным в том, что прежний статус-кво ему удастся сохранить. И только победа азербайджанской армии в 44-дневной войне заставила его подписать трехстороннее заявление от 10 ноября.

А сейчас, только блестяще проведенная операция "Возмездие" заставила армянскую сторону следовать соответствующим пунктам того заявления, выведя свое население из Лачина, Забуха и Суса. В регионе сложились новые реалии. Азербайджан, как экономический, политический и военный гегемон Южного Кавказа, диктует свои условия, которые будут реализованы вне зависимости от количества истерик, закатываемых армянскими "реваншистами".