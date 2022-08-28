Торжество справедливости: азербайджанцы навсегда вернулись в город Лачин

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты "Azernews",

политический обозреватель

Возобновление Азербайджаном контроля над городом Лачин во всех отношениях оправдало его стратегическую важность, обратив вспять историческую несправедливость, порожденную незаконным захватом азербайджанских территорий три десятилетия назад.

Временные жители, чье присутствие на этих территориях стало возможным в результате незаконного поселения после оккупации, покинули их и пришли законные хозяева, которые останутся здесь навсегда.

26 августа азербайджанские военные взяли под полный контроль город Лачин и прилегающие к нему села Забух и Сус. Вскоре полностью заработает новый альтернативный маршрут, который должен заменить Лачинский коридор.

Элемент неожиданности здесь отсутствовал. Это развитие событий, предусмотренное статьей 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, давно назревало, и, учитывая напор и необратимую последовательность, продемонстрированную Баку, его сроки никоим образом не были окутаны покровом неопределенности.

Соответствующее положение трехстороннего заявления предусматривает, что план строительства нового маршрута по Лачинскому коридору должен быть определен в ближайшие три года, устанавливая сроки в качестве дорожной карты. Строительство азербайджанской части было завершено задолго до установленного срока.

Ереван, прекрасно осознавая свои обязательства и график, четко донесенный до него из Баку, избрал путь неопределенности, утверждая, что азербайджанская сторона слишком торопится.

Не требуется навыков ясновидения, чтобы понять, что Ереван хотел внушить незаконным поселенцам, что они находятся здесь на законных основаниях. Были наготове аргументы в псевдогуманитарном духе, однако, когда пришло время, они оказались бесполезными, поскольку с самого начала не имели под собой никаких оснований.

Следует помнить об исторической роли старого коридора в отмежевании армянского населения Карабаха, обеспечении того, чтобы все его жизненные потребности удовлетворялись Арменией. Это, в сочетании с использованием ресурсов региона для удовлетворения потребностей Еревана, а также с учетом линий электропередачи, соответствующих старой трассе, объясняет тактику проволочек правительства Пашиняна в отношении реализации статьи 6.

Де-факто возвращение азербайджанцев в город Лачин и завершение строительства нового маршрута представляют собой логическое звено в более широком дипломатическом контексте.

Новый маршрут, несомненно, необходим для восстановления контроля Баку над районом, и строительство альтернативной дороги в обход Лачина выполнило эту очевидную задачу. Старый коридор в силу существующей инфраструктуры обеспечивал удовлетворение основных потребностей армянского населения Карабаха не со стороны Баку, а Ереваном, способствуя срыву процесса будущей интеграции региона с экономическим ландшафтом Азербайджана.

Теперь, когда менее чем через два года после подписания трехстороннего заявления город Лачин вернулся под контроль Азербайджана, в очередной раз стало понятно, что с Азербайджаном шутить нельзя. Оперативность, с которой был проложен альтернативный маршрут, свидетельствует о непоколебимой политической воле Президента Ильхама Алиева.

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