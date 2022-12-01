В повестку заседания Милли Меджлиса внесены изменения

В повестку заседания парламента Азербайджана, которое состоится 2 декабря, внесены изменения.

Как сообщает в четверг Day.Az, из повестки заседания исключено рассмотрение восьми вопросов, тем самым число обсуждаемых вопросов составило 18.

Это следующие вопросы:

1. Проект постановления "О внесении изменений в постановление Милли Меджлиса "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О государственно-частном партнерстве" (второе чтение).

3. Законопроект "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом от 4 декабря 2009 года № 930-IIIIQ (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "Об исполнении" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, "Консульский устав Азербайджана", утвержденный законом №782 от 8 февраля 1994 года, и закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "О Национальном архивном фонде", "О государственной службе", "О перечне предметов, не допущенных к нахождению в гражданском обороте (исключенных из гражданского оборота)", "О государственной тайне", "О негосударственной (частной) охранной деятельности" и "О Вооруженных силах Азербайджанской Республики".

11. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджана.

12. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный, Налоговый и Уголовно-процессуальный кодексы Азербайджанской Республики.

13. Законопроект о внесении изменений в законы "О валютном регулировании", "О борьбе с терроризмом", "О нотариате", " О государственной пошлине", "О банках", "О государственном реестре недвижимости", "Об ипотеке" и "Об инвестиционных фондах".

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О газоснабжении" (первое чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

17. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (первое чтение).

18. Проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).