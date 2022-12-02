Турция продолжает поддержку правого дела Азербайджана

Турция поддержала правое дело Азербайджана и продолжает эту поддержку.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сегодня сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что Турция - сильный, безопасный и эффективный союзник.

"Турция всегда вместе со своими азербайджанскими братьями. Мы поддержали правое дело Азербайджана и продолжаем эту поддержку. Проделанная нами в связи с нашей страной работа касается не только 85 миллионов человек. Это касается миллиардов людей. У всех в Центральной Азии есть ожидания от Турции. Поэтому мы должны ответственно продолжать наши усилия", - сказал Акар.