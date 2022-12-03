Армяне Франции пользуются своей безнаказанностью, чтобы расшатать ситуацию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье известного израильского политолога и журналиста, основателя и генерального директора "Центра дипломатии Доны Грасиа" Рэйчел Авраам, опубликованной в авторитетом канадском издании THEJ.CA.

В своей статье Авраам отмечает, что недавно Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к введению санкций против Азербайджана и признанию Францией так называемой "нкр", армянского сепаратистского образования на территории Азербайджана в нарушение четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

"Масла в огонь подлил также призыв Сената "уйти с армянской территории", несмотря на то, что границы между двумя постсоветскими республиками не определены. Франция проигнорирует гибель азербайджанцев и подходит к вопросу однобоко, хотя инициаторами пограничного инцидента были армянские диверсанты.

Хотя резолюция Сената Франции не является обязательной и не имеет юридической силы, эта резолюция по-прежнему серьезно препятствует мирному процессу между обеими странами. Это особенно актуально, учитывая тот факт, что президент Франции Эммануэль Макрон также делал предвзятые проармянские заявления. Хоть он никогда не призывал к признанию "Нагорного Карабаха", французский лидер утверждал, что Карабах является "спорной территорией", несмотря на то, что это международно признанная территория Азербайджана в соответствии с четырьмя резолюциями Совета Безопасности ООН. Макрон также заявил, что "Азербайджан развязал ужасную войну, в которой было много жертв и зверских сцен"", - пишет Авраам.

Она напомнила о том, что 25 ноября стало известно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил запланированную на 7 декабря встречу, в которой хотел принять участие и президент Франции. Глава азербайджанского государства заявил, что Макрон занял "антиазербайджанскую позицию" и поэтому не должен играть никакой роли в мирных переговорах.

"Пражская встреча состоялась 6 октября. А менее чем через неделю Президент Макрон в своем интервью совершил нападки на Азербайджан, обвинив нас в том, чего мы не совершали. Вслед за этим была принята совершенно неприемлемая и оскорбительная известная резолюция Сената Франции. После этого Франция попыталась совершить нападки на нас на Саммите Франкофонии. Это абсолютно неприемлемо, потому что Франкофония является гуманитарной организацией и никогда не занималась подобными вопросами.

У нас есть первоначальный текст данного документа французско-армянского тандема, полного инсинуаций, обвинений и оскорблений. Но у нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, - некоторые из них, кстати, являются членами Франкофонии, - но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция фактически отменена. То есть они приняли что-то очень формальное. С учетом всего этого становится ясно, что в таких условиях Франция не может участвовать в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией", - сказал Президент Ильхам Алиев на международной конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", состоявшейся в университете "АДА".

В своей статье Рэйчел Авраам привела комментарии доктора Лиззи Вахаб и доктора Максима Гауэна, членов Консультативного совета "Центра дипломатии Доны Грасиа".

Вахаб согласилась: "Как американский ученый, я подробно изучала азербайджанскую диаспору. Неоправданное вмешательство Франции в региональные отношения кажется более мотивированной попыткой сыграть свою прежнюю роль на мировой арене, чем реальным содействием в справедливом решении ключевых вопросов".

Она добавила: "К счастью, есть более ответственные стороны. На таком критическом этапе обсуждения мирного договора между Азербайджаном и Арменией жизненно важно, чтобы переговорный процесс уважался и позволял идти своим естественным путем".

В свою очередь, доктор Максим Гауэн, еще один член Консультативного совета Центра дипломатии Доны Грасиа, считает, что азербайджано-французские отношения расшатывают третьи силы, например, армяне, пользующиеся безнаказанностью во Франции.

"Самый экстремистски настроенный представитель армянской диаспоры угрожал журналистам и в 2020 году, и недавно, однако журналисты не подали жалоб. Когда армяне напали на азербайджанцев, никто не подал жалобу. Это создало атмосферу безнаказанности. К счастью, благодаря посольству Азербайджана и Турции ситуация начала меняться. Это постоянная проблема, которая также влияет на ситуацию", - сказал Гауэн.

По его словам, во французском политическом ландшафте есть более худшие игроки, чем Макрон: "Его избрание и последовавшие за ним выборы в законодательные органы изменили политический ландшафт внутри страны. Центристские партии развалились. В сенате доминируют как крайне правые, так и левые. Партия Макрона, являющаяся центристской, воздержалась при голосовании. Партия Макрона имеет очень мало представителей в Сенате. Крайне правые и левые питают мстительные чувства и доминируют, чем пользуется армянская диаспора. Это чувство безнаказанности делает их опасными. Никто не подаст в суд, если они нападут на нормального французского журналиста или члена азербайджанской или турецкой общины".