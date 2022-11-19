Франция должна ввести санкции в отношении Ирана, а не Азербайджана

Влиятельная канадско-еврейская медиа-платформа Thej.ca опубликовала статью под названием "Франция должна применить санкции в отношении Ирана, а не Азербайджана".

В статье, написанной Рэйчел Авраам, известным израильским политологом и журналистом, основателем и генеральным директором Центра дипломатии Доны Грасиа, отмечается, что Сенат Франции недавно проголосовал за введение санкций против Азербайджана 295 голосами против одного. В резолюции предлагались санкции против Баку в связи с "нападениями" на Армению и "агрессией против Карабаха".

Авраам напомнила, что после этих событий российский аналитик Игорь Коротченко заявил, что Сенат Франции следует переименовать в Сенат армянской диаспоры Франции: "Деньги не пахнут. Судя по всему, каждый из тех сенаторов, которые голосовали "за", руководствовался этим тезисом. Как известно, во Франции даже экс-президенты работают консультантами у армянских миллиардеров. Посмотрите пример Саркози. Он брал взятки из Ливии как президент. А Макрон?"

В статье также были приведены слова пастора Саида Абедини, иранского христианского лидера Движения домашних церквей, который заявил следующее:

"Я очень разочарован политикой Запада в отношении ситуации с правами человека в Иране. В прошлом году в ходе кровавых уличных протестов, переросших в революцию, более 2000 человек были убиты выстрелами в сердце и голову. В основном это были несовершеннолетние и девственницы. Арестовано более 20 000 человек, в том числе мои двоюродные братья Мохаммед и Назарин, и все они подвергаются ужасным физическим, эмоциональным и сексуальным пыткам. Некоторые из них будут казнены к тому времени, когда вы прочтете мои слова. Других насиловали неделями. Запад лишь на словах осуждает это. Он никогда не предпринимает никаких действий".

Кроме того, израильский политолог также подчеркнула, что считает, что Сенат Франции должен был вместо этого проголосовать за введение дополнительных санкций против Ирана - страны, которая строит ядерную программу и регулярно скандирует "смерть Америке" и "смерть Израилю", а не стране, которая высоко ценит плюрализм, мультикультурализм и права женщин, особенно в то время, когда Европе необходимо решить проблему нехватки газа, вызванную войной в Украине, а азербайджанские газ и нефть являются решением этой проблемы.

"Поэтому вместо того, чтобы преследовать мирную страну, такую ​​как Азербайджан, Франция должна направить все свои усилия на преследование Исламской Республики Иран. Мир должен объединиться против мулл в Тегеране и укрепить Азербайджан и другие страны, которые стоят на линии фронта против этого ужасного режима, а не ослаблять их. Таким образом, эта недавняя французская резолюция подчеркивает, насколько армянская диаспора оторвана от национальных интересов Франции", - написала Авраам.