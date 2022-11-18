Двуличие вместо стойкого нейтралитета

Автор: Мехти Ахмедзаде

Сенат Франции, Национальное собрание, отдельные политические круги этой страны на протяжении многих лет являются откровенно расистскими, азербайджанофобскими, тюркофобскими и исламофобскими. Стоит лишь вспомнить, что решения французского парламента являются явным неуважением к нормам и принципам международного права, предвзятым и несправедливым шагом против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Таковой можно охарактиризовать, как резолюцию Сената Франции "О необходимости признания Нагорного Карабаха" от 25 ноября 2020 года, так и ту, что была принята 15 ноября на поводу армянского лобби. По факту французы ничем этим не добьются. Все останется на бумажке, которая с годами пожелтеет, так и не увидев подписи. А вот чего добилась Франция, так это ухудшения двусторонних связей между Баку и Парижем, нарушения соглашения о сотрудничестве от 20 декабря 1993 года.

Напомним, что в пункте 2 этого дружеского соглашения между Азербайджаном и Францией говорится об обязательстве сторон по обеспечению международной безопасности, предотвращению конфликтов и обеспечению верховенства международного права в межгосударственных отношениях на основе принципов нерушимости границ. Как видим, купленные армянами французские политиканы пошли против своих же обязательств, взяв на свое плечо лживые армянские.

Двуличие Парижа вместо стойкого нейтралитета проявляется давно. К примеру, тот факт, что против неоднократных актов вандализма и преступных нападений армян на посольство Азербайджана в Париже не было предпринято никаких действий. Это, как минимум, свидетельствует о том, что Франция страна поддерживает армянский вандализм и открыто дискриминирует Азербайджан, избирательно подходит к требованиям Венской конвенции 1961 года "О Дипломатических отношениях". То есть ни о каком нейтралитете ради поддержания мира не может идти и речи. На протяжении 30 лет Франция пыталась лишь сохранить статус-кво, дать Армении возможность вечно держать под оккупацией территории Азербайджана.

Это настоящее лицемерие со стороны Парижа - молчать об оккупации Арменией азербайджанских земель, но при этом заявлять о "нарушении армяно-азербайджанской границы". Французский Сенат злоупотребляет Советом Безопасности ООН, постоянным членом которого является Франция, ради своих грязных намерений, призывая к односторонним шагам и мерам, побуждающим Армению к реваншизму.

Требование Франции о выводе азербайджанских войск с территории нашей страны, которое признано на международном уровне и которое упоминается в резолюции как "Лачинский коридор", ясно показывает, что резолюция противоречит международному праву, ее авторы и сторонники не в курсе ситуации на местах, и это инструмент в руках армянской черной пропагандистской машины. Подобные деструктивные и провокационные действия Сената и Национального собрания Франции служат обострению ситуации в регионе Южного Кавказа, сказываются на реализации мирной повестки дня и нормализации отношений между двумя странами.

Всеми этими предвзятыми отношениями к нашей стране движет не только попытка заручиться поддержкой армянского электората, огромная численность которого даст значительные голоса любому политику, пытающемуся оторваться вперед от своих соперников, но и всякого рода фобии, ненависть к тем, кто мусульманской веры.

Антисемитизм, исламофобия, тюркофобия и азербайджанофобия - все это давно и беспрепятственно процветает в "демократичной" Франции.

Факты говорят сами за себя:

- В январе 2020 года министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер признал, что в 2019 году антисемитские действия во Франции увеличились на 27 процентов по сравнению с 2018 годом, претеснения против мусульман увеличились на 54 процента. Он также сообщил, что акты расизма и ксенофобии, в основном носящие угрожающий характер, увеличились более чем в два раза с 496 до 1142 за период 2018-2019 гг..

- В феврале 2019 года около 80 могил на еврейском кладбище во Франции были расписаны свастикой и другой нацистской символикой, а также написаны антисемитские лозунги. Всего в 2019 году более 180 могил на еврейских кладбищах на востоке Франции были осквернены нацистской символикой.

- Несмотря на то, что имеются неопровержимые доказательства наема со стороны Армении шовинистических, расистских и террористических наемников и иностранных боевиков-террористов из зарубежных стран, в том числе Франции, которые были использованы против Азербайджана, французские правоохранительные органы защищают армянство, не привлекая никого к расследованию.

- Варужан Карапетян, член террористической организации АСАЛА, признавшийся в совершении террористического акта, был арестован за взрыв кассы авиакомпании "Турецкие авиалинии" в аэропорту Орли в Париже 15 июля 1983 года и приговорен к пожизненному заключению за убийство 8 человек и ранение 61 человека. Террориста приговорили, но потом он оказался на свободе в 2001 году.

- 24 сентября 1981 года Монте Мелконян (из той же АСАЛА), организовавшей нападение на посольство Турции в Париже, был арестован по настоянию Турции, но тоже вскоре был освобожден. Приговор Мелконяну загадочным образом сократили, и в 1989 году он вышел на свободу.

Беззаконие и несправедливость. Франция не только единомышленник Армении, но и ведет себя, как она. Страна вроде бы Западная, европейская, где много говорят о "справедливости" и ставят себя в пример другим, но тем не менее нарушаются права и свобода человека. Стоит вспомнить убийство около 15 участников движения "Желтые жилеты", ранение более 4000 демонстрантов, 3000 были наказаны. Даже арест одного из лидеров движения, Эрика Дрю, был исполнен под лживым предлогом. Не было нормального и справедливого расследования.

То, как себя в последнее время показали французы, расставило все по своим местам. Нет никаких сомнений, что с этой страной нельзя иметь никаких дел. Франции не место в азербайджано-армянских переговорах, она никоим образом не может демонстрировать справедливую позицию ни в каком вопросе.

В Милли Меджлисе справедливо и четко ответили на все попытки французских сенаторов расшатать ситуацию, и было принято заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией.

В заявлении отмечается, что принятая Сенатом Франции резолюция нарушает двусторонние обязательства между Францией и Азербайджаном. Также было подчеркнуто, что уважение территориальной целостности Азербайджана проистекает как из двусторонних, так и многосторонних обязательств французского правительства. Эта резолюция ясно показывает, что Франция занимает сторону Армении и подвергает дискриминации Азербайджан.

Кроме того, парламент, учитывая продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, обратился к правительству Азербайджана с призывом о принятии следующих мер:

- недопущение привлечения Франции к участию в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также каких-либо дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам до предоставления французским правительством односторонних гарантий;

- замораживание любых активов французских чиновников в случае их обнаружения в Азербайджане;

- недопущение участия французских компаний в каких-либо проектах, где выполняются заказы азербайджанского государства;

- пересмотр сотрудничества с французскими компаниями в энергетическом секторе;

- пересмотр существующих политических, экономических отношений между Азербайджаном и Францией;

- поднятие вопроса о преступлениях Франции - политических, военных, против человечности - в рамках международной организации в качестве председателя Движения неприсоединения;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках ОИС;

- вынесение вопроса исламофобской политики Франции на повестку в рамках организаций тюркских государств.

Теперь вопрос: стоило ли безумцам в Сенате настолько испортить отношения с Азербайджаном, который является надежным партнером для Европы и, как минимум, ныне обеспечивает ее энергетическую безопасность во время глобальных вызовов и проблем? Причем ради тех, кто никогда ничего не предлагают сами, а лишь требуют, просят, берут и ничего не дают полезного взамен. Насколько эта политика принесет Франции дивиденды от Армении? Риторика, но все и так понятно.

Напомним, что 60% всех внешнеэкономических связей в нашем регионе у Франции завязаны на Азербайджане - не на Армении или Грузии. Именно Азербайджан является привлекательным рынком для французских компаний, именно в нашей стране работает крупнейшая французская энергокомпания Total. Если Париж хочет все это перечеркнуть, то, как говорится, вольному воля. Нет ничего такого, что вместо французов не могли бы предоставить нам такие партнеры, как Великобритания, Италия, Германия.

Действия Парижа против Азербайджана, так называемая "христианская солидарность", ни что иное, как демонстрация всему миру, что Франция больше не светское государство, а страна, которая осталась в дремучем средневековье. Она стала марионеткой армянского лобби. Париж - аутсайдер Европы и этот процесс сильно ускорился.