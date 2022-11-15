Полная деградация внешней политики Франции

Автор: Мехти Ахмедзаде

15 ноября Сенат Франции, являющийся нижней палатой парламента, принял провокационную во всех отношениях антиазербайджанскую резолюцию. 296 сенаторов проголосовали "За" и лишь у одного хватило ума ответить "Нет". В скандальном не имеющем никакого смысла документе оглашается призыв признать остаток сепаратистов в Карабахе "независимым государством, а также ввести против Азербайджан санкции, заставить Баку "соблюдать трехсторонее заявление от 10 ноября" (при том, что игнорирует это заявление лишь Ереван, игнорируя пункты, совершая провокации и нарушая решим прекращения огня) и некоторые другие больные призывы.

Армянские фанатики Франции, конечно же, спеша радуются такому голосованию в купленном ими же Сенате, но вот приведет ли эта резолюция Франция к чему-то хорошему? Совершенно нет, ибо, во-первых, армяне завтра предадут французев также, как и недавно предали Россию, обвинив ее во всех своих бедах. Во-вторых, ни один из пунктов этой бредовой "резолюции" не будет реализован. Париж хотел угодить армянскому лобби, которое является весомым лишь потому, что на выборах это дополнительные голоса, чтобы остаться в кресле. Кроме этого никакой другой полезности для французских политиков нет. А вот отношения с Азербайджаном Франции удалось резко испортить.

Сегодня было показано, что ей не место в процессе армяно-азербайджанской нормализации. Нейтралитет Парижа давно поставлен под сомнение, а эта резолюция была последним гвоздем в его гробе. Так называемые "усилия" французов для обеспечения мира на Южном Кавказе не могут являться искренними, так как они преследуют свои собственные цели. Такой посредник Азербайджану не нужен. Посредник с колоссальным колониальным прошлым, с историей геноцида и исламофобии, открыто поддерживающий одну из сторон конфликта, который этот посредник якобы хочет справедливо разрешить?

Международная политика Франции в отношении Азербайджана на протяжении трёх десятилетий оставляла желать лучшего. Ни для кого не секрет, что Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ была самой проармянской стороной при урегулировании карабахского конфликта. Сменяющие друг за другом французские политики все как один тараторили наперебой приятные для армянского лобби заявления, ничего не имеющие с реальностью. Естественно - не за бесплатно.

Купленные с потрохами французские политики без стыда и совести льют грязь в уши своему народу посредством СМИ и телевидения, всячески выгораживая официальный Ереван. Особенно рьяно Франция вела себя во время и после Второй Карабахской войны.

Двусторонние отношения Азербайджана и Франции успели накалиться и в связи с незаконным визитом тогда еще кандидата в президенты Франции Валери Пекресс в Карабах без согласования с руководством Азербайджана. Впрочем, незаконный вояж на временно подконтрольные российским миротворцам территории не принесли ей дивидендов от слова вообще - она получила лишь 5% голосов избирателей, что стало худшим результатом правоцентристов, которые десятилетиями были одной из ведущих политических сил Франции.

Виноваты не только купленные сенаторы. Как говорится, рыба гниёт с головы. С особым энтузиазмом отметился президент Франции Макрон, позволивший себе в интервью в эфире телеканала France 2 от 12 октября сделать ряд опрометчивых заявлений в адрес Азербайджана. Ответ последовал незамедлительно. Президент Ильхам Алиев дал ясно понять, что говорить языком угроз с Азербайджаном во вред самой же Франции. 14 октября в ходе заседания Совета глав государств СНГ лидер Азербайджана заявил, что Баку более не видит никакой возможности для Парижа участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений после неуместных заявлений Макрона. Тем самым поставив крест на возможности Франции быть посредником в нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Сегодня французы в очередной раз показали, что нормы и стандарты дипломатии, права человека, гуманизм, демократические ценности и так далее - не имеют сегодня ничего общего с этой страной. Толкуя проповеди на эту тему, Франция со своими проармянскими выходками, по сути, разоблачила себя, доказав свою бесполезность в качестве нейтрального посредника. Своей лицемерной политикой в ​​отношении Азербайджана Франция демонстрирует, что на самом деле она защищает агрессора, а не международное право. Ради завоевания голосов армян на выборах французские политики готовы идти наперекор европейским ценностям, ставя личные интересы выше демократии. Поражение Армении в ноябре 2020 года стало ощутимым поражением Франции на Южном Кавказе, поскольку Париж остался вне послевоенного устройства.

Вообще, неудивительно, что Франция оправдывают Армению. Обе страны, как говорится, два сапога пара. Армения совершала геноциды, массовые убийства и военные преступления в Азербайджана, а Франция в Алжире. Современные французские политические деятели во Франции не любят вспоминать подробности колониальной политики своего государства, которая принесла немало страданий другим народам.

Но мы напомним. За весь период французского владычества в разных странах было зверски убито несколько миллионов невинных гражданских лиц, особенно мусульман и арабов. С 1830 по 1962 годы французскими войсками было зверски убито несколько миллионов алжирцев, были уничтожены и разрушены мечети, французы совершили страшный геноцид в отношении мусульман Магриба. Спустя десятилетия, колониальную политику Франции в ряде стран вспоминают как темное пятно в истории борьбы за независимость.

Важно подчеркнуть, что у Франции, которая говорит о "правах и свободах человека", "демократии" и "праве народов на самоопределение", до сих пор есть колонии. Территория де-факто колоний современной Франции, разбросанных почти по всему Мировому океану, составляет 560 тысяч кв. километров, и в них проживает больше людей, чем в Армении. Гваделупа и Мартиника в Карибском море, Гвиана, Сен-Мартен, Сен-Бартелеми, Сен-Пьер и Микелон в Атлантическом океане у Южной Америки, Реюньон и Майотта в Индийском океане, Французская Полинезия, состоящая из 130 небольших островов в Тихом океане, а также Уоллис и Футуна, Новая Каледония до сих пор считаются "цивилизованными", "демократическими" французскими колониями.

Почему Франция, говорящая о каких-то особых "правах" горстки армян, проживающих на территории Азербайджана в зоне временной ответственности российских миротворцев, не дает этих прав населению Реюньона численностью более 800 тысяч человек и Гваделупы с населением около 500 тысяч человек, или не дает независимости 400-тысячному населению острова Мартиника?

Вопрос риторический, ибо сейчас эта страна вновь пытается вмешиваться в дела, которые не имеют к ней никакого отношения, связанные с другими народами и государствами, снова раздуть вопросы, снятые с повестки вследствие 44-дневной войны, в результате которой были выполнены резолюции Совета Безопасности ООН, а также вследствие приложенных дипломатических усилий, и явно хочет помешать мирному процессу. Франция является стороной, действующей в интересах армянского лобби, и во всех вопросах находится на стороне Армениию.

Никто в Азербайджане не забыл и не забудет негативную деятельность Франции в качестве одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ на протяжении почти 30 лет. В текущей ситуации попытки Франции вмешаться в Брюссельский формат, несомненно, связаны с намерением официального Парижа исключить защищать неоправданные и незаконные интересы Еревана.

Франция, как страна, совершившая геноцид в различных странах мира, включая Руанду и Алжир, а также обвиняющая других в совершении геноцида на основании вымышленных претензий, никоим образом не может демонстрировать справедливую позицию ни в каком вопросе, где в основе лежит территориальная целостность стран и свобода народа.

Поэтому Азербайджан никогда не прекратит борьбу с теми, кто совершал или совершает военные преступления и преступления против человечности. Не зря наша страна ныне председательствует в Движении Неприсоединения, ибо в корне политики, проводимой организацией, лежит борьба с колониализмом. Так что решение сената Франции - это так, резолюция, рассчитанная на то, чтобы разозлить, да и армянский электорат обрадовать. Фактического эффекта у нее само собой, не будет никакого. Не будет санкций, не будет признания сепаратистов, не будет эмбарго.