Права 30 миллионов южных азербайджанцев попираются

Худаферинский мост был построен не для разделения народа, а для его объединения. Хотя его долгое время называли "мостом тоски", сейчас он становится мостом объединения.

Об этом сказал в воскресенье Карабахскому бюро Trend национальный активист из Южного Азербайджана, руководитель телеканала "Gunaz TV" Ахмед Обалы, который посетил Худаферинский мост, передает Day.Az.

Национальный активист отметил, что сегодня попираются права 30 миллионов южных азербайджанцев.

"После прихода к власти пехлеви в 1925 году стали попираться самые элементарные права нашего народа, против него проводилась ассимиляционная политика. Сорок два года назад, когда Исламская Республика пришла к власти в Иране, мы подумали, что придет Ислам, придет религиозное правление, и мы будем иметь равные права с другими народами. Но и их религия оказалась ложной. После создания Исламской Республики притеснения против нас усилились. Эта часть Араза - земли, разоренные армянами, были освобождены", - сказал Ахмед Обалы.