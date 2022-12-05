Джейхун Байрамов о подписании мирного договора с Арменией

Азербайджан максимально нацелен на скорейшее решение вопроса, связанного с подписанием мирного договора с Арменией.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

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