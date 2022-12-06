https://news.day.az/politics/1517030.html На учениях «Братский кулак» выполнены задачи в ночное время суток - ВИДЕО
На учениях «Братский кулак» выполнены задачи в ночное время суток - ВИДЕО
В ходе совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военных выполнены различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, на данном этапе учений при непосредственном контакте с условным противником были выполнены задачи по уничтожению его техники и живой силы.
На учениях, проводимых в целях обеспечения боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствования управления, обмена опытом и повышения профессионализма личного состава, военнослужащие братских стран демонстрируют высокий профессионализм.
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