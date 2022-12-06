https://news.day.az/politics/1517245.html Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Индонезии - ФОТО
Состоялись политконсультации между МИД Азербайджана и Индонезии - ФОТО
6 декабря в Джакарте состоялись 3-и политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Индонезии (Агентство внешнеполитической стратегии МИД) - "3-й Диалог политического планирования".
Об этом во вторник сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
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