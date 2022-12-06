А почему не Куйбышев или Свердловск? Российские миротворцы и придуманная топонимика

Автор: Фуад Ахундов, политолог

Министерство обороны Азербайджана в который уже раз обращает внимание командования российского миротворческого контингента, что в пресс-релизах надо использовать официальные азербайджанские названия городов, сел, гор и рек Карабаха, а не изобретённую армянской стороной искусственную топонимику. А в том, что армянская топонимика изобретена искусственно, нет ни малейших сомнений.

Вот, к примеру, город Ханкенди. В переводе с азербайджанского - "Ханское село". Основан в конце XVIII века Карабахскими ханами. Именно под названием Ханкенди он появляется на картах, составленных российскими топографами после присоединения этих территорий к России. Там, если кто забыл, вообще нет ни одного армянского названия. Но в сентябре 1923 года Ханкенди объявлен столицей Нагорного-Карабахской автономной области (притом, что первоначально столицей должна была быть Шуша) и в честь террориста Степана Шаумяна переименован в "Cтепанакерт". Позже уже Азербайджан вернул городу историческое название.

Но почему российская армия сохраняет верность советским переименованиям? Что-то не заметно, чтобы российские военные у себя в России именовали бы Пермь "Молотовым", Вятку - "Кировым", Екатеринбург - "Свердловском", Тверь - "Калинином", Самару - "Куйбышевым"...

Армянские историки-фальсификаторы, конечно, тут же выдали на-гора версию: дескать, задолго до пришествия "этих кочевников-азербайджанцев" здесь находилось армянское поселение с трудновыговариваемым названием "Вараракн". Но вот незадача - оно есть исключительно на армянских картах. И почему-то за 30 лет оккупации, придумав названия Кяльбаджару, Лачину, Физули, Джебраилу, переименовать "Степанакерт" в "Вараракн" руки не дошли.

Есть и более жесткие примеры. Это - город Шуша. Оккупанты придумали ему арменизированное название "Шуши". Которого опять-таки нет ни на одних картах и энциклопедиях, кроме армянских.

Перечислять можно долго. Но попробуем поискать ответ на другой вопрос: зачем вообще делается вся эта свистопляска с топонимикой? Зачем опять ломать через колено здравый смысл и исторические факты и устраивать фестиваль фейков?

Вот просто по-человечески - зачем? "Доказать" свои исторические права на Карабах? Во-первых, такие грубые фальшивки могут сойти за доказательство только в воспалённом мозгу их авторов. Во-вторых, исторические критерии не могут быть основой для перекройки признанных границ. Максимум, чего можно добиться таким способом- это забетонировать себе репутацию фальсификаторов. В-третьих, менять названия городов и поселков могут только законные власти, но никак не оккупанты.

Но как тогда получается, что в российских СМИ персоны вроде Александра Коца называют Шушу "Шуши"? Как объяснить, почему придуманная армянская топонимика оказывается в официальных релизах минобороны? Там не в курсе, где проходят признанные границы и кто вправе определять топонимику?