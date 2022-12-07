Сахиба Гафарова встретилась с председателем Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана

В рамках официального визита в Туркменистан председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с председателем Меджлиса Милли Генгеша страны Гюльшат Маммедовой. Маммедова, сердечно приветствовавшая азербайджанскую парламентскую делегацию, коснулась высокого уровня дружеских и братских отношений между нашими государствами, передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Гюльшат Маммедова с удовольствием вспомнила свой визит в Азербайджан в июне текущего года для участия в проведённой в Баку первой конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения и состоявшуюся в ходе этой поездки встречу с Сахибой Гафаровой. И сам визит, и Бакинская конференция произвели на неё неизгладимое впечатление, сообщила Маммедова, прежде чем заметить, что её страна полагает весьма важной свою представленность в Сети, как и роль ПС как форума для более эффективного задействования возможностей, предоставляемой парламентской дипломатией.

"Как и в иных областях, наше взаимодействие плодотворно и в сфере межпарламентских связей, в том числе, под эгидой международных парламентских организаций", - отметила Маммедова. Прибытие председателя Милли Меджлиса Азербайджана в Туркменистан послужит ещё большему расширению текущих межпарламентских взаимоотношений между двумя государствами, добавила она.

Спикер Сахиба Гафарова выразила признательность за щедрое гостеприимство, оказанное возглавляемой ею делегации азербайджанского законодательного собрания, добавив, что это её первый приезд в Туркменистан в качестве председателя Милли Меджлиса и что, как она надеется, текущий визит придаст дополнительный импульс взаимоотношениям двух парламентов.

Развиваются своим ходом дружеские и братские узы между нашими странами, народы которых объединены общими историей, языком, религией и культурой. В этом году исполняется тридцать лет установлению двусторонних дипломатических отношений, и страны наши прошли долгий путь за истёкшие годы, заметила Гафарова. И Азербайджан, и Туркменистан - независимые, продвинутые государства, занявшие свои места в системе международных отношений. Затем была особо отмечена роль глав государств в достижении нынешнего высокого уровня взаимоотношений. Азербайджан и Туркменистан также неизменно поддерживают друг друга в международных организациях, а парламенты представляют собою особенный фактор в их связях. Гафарова также акцентировала внимание на деятельности групп дружбы в обеих ассамблеях, подчеркнув при этом необходимость расширения и этих связей. Вдобавок, нашему сотрудничеству может поспособствовать и взаимодействие парламентских комитетов обоих государств.

Сахиба Гафарова также с удовлетворением вспомнила о своей беседе с Гюльшат Маммедовой на полях проведённой в июне этого года Бакинской конференции Парламентской сети Движения Неприсоединения, заметив, что проведение второй конференции ПС предстоит во время 146-й ассамблеи Межпарламентского Союза в Манаме в марте следующего года. В настоящее время продолжается работа ПС над рядом вопросов, и среди них - получение более широкого международного признания Сети и расширение её связей с прочими парламентскими структурами. Гафарова обстоятельно поведала Маммедовой о текущей организационной работе.

Сахиба Гафарова рассказала о текущих региональных процессах, послевоенных инициативах Азербайджана по установлению постоянных мира и безопасности, широкомасштабных действиях по восстановлению освобождённых от оккупации азербайджанских земель и, с другой стороны, о политических и военных провокациях Армении во вред мирному процессу.