Азербайджан полностью восстановит Агдам и вернет в этот город людей - Леонард Хаммер
Азербайджан полностью восстановит Агдам и туда вернутся его жители.
Как передает Day.Az об этом сказал Trend в четверг доктор философских наук университета Аризоны Леонард Хаммер во время посещения Карабаха в составе делегации иностранных специалистов.
"Я твердо верю, что Азербайджан полностью восстановит Агдам и вернет в этот город людей, где они должны счастливо жить", - сказал Хаммер.
Он также отметил, что очень хотел бы увидеть Агдам после реконструкции.
"На самом деле я очень взволнован и очень хочу увидеть то, каким будет Агдам после реконструкции. Я хочу, чтобы в восстановленный Агдам вернулись жители этого города, чем будет положен конец их страданиям", - добавил Хаммер.
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