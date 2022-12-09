"Большое возвращение" на освобожденные территории имеет для нас особое значение.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал премьер-министр Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.