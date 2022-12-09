Азербайджано-албанские отношения: прекрасное настоящее и блестящее будущее

Автор: Акпер Гасанов

Это был очередной важный шаг по укреплению позиций Азербайджана, как надежного и ответственного партнера Европы, которая отводит нашей стране особую роль в вопросе обеспечения своей энергетической безопасности. Как заметил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, визит в нашу страну премьер-министра Албании Эди Рамы носит характер отслеживания хода уже согласованных вопросов.

Да, 14 апреля 2022 года премьер-министр Албании уже посещал Азербайджан с официальным визитом. А совсем недавно, в середине ноября, глава нашего государства посетил Тирану с государственным визитом. И вот - мы видим ответный визит высокого гостя из Албании. Сама по себе частота, интенсивность такого рода визитов является чётким показателем взаимной важности, взаимной заинтересованности и огромного потенциала в азербайджано-албанских отношениях.

Замечу, что Албания признала независимость Азербайджана 4 января 1992 года. Дипломатические отношения между двумя государствами впервые установлены 23 сентября 1993 года. Стало быть, в следующем году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Встретим, и это уже очевидно, в совершенно новых условия, куда более тесного сотрудничества наших государств. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывается посольство нашей страны в Тиране.

Безусловно, это улучшит эффективность политического диалога между двумя странами, позволит Азербайджану ближе познакомиться с процессами в Албании, сделает более насыщенной и эффективной повестку развития отношений между нашими странами, увеличит эффективность сотрудничества между ними. Напомню, что ранее посольство Азербайджана в Албании было одновременно и посольством Азербайджана в Греции.

Безусловно этот пробел нужно было устранять и вот, мы уже увидели практический, исторический шаг в отношениях между нашими государствами. Которые, замечу, всегда отличались теплотой. Албания, как непостоянный член Совета Безопасности ООН, всегда поддерживала Азербайджан. И в нашей стране очень высоко ценят поддержку Тираны в вопросе территориальной целостности Азербайджана.

Не стоит также забывать, что Албания является страной с преимущественно мусульманским населением, что также открывает окно новых возможностей в отношениях между Баку и Тираной и, шире, между нашими странами в рамках большой семьи мусульманских государств. Плюс, Албания прошла долгий путь, став в 2009 году членом НАТО. А развитие отношений между нашей страной и государством-членом Альянса - также очень важно. Особенно, в свете общей турбулентной обстановки в мире.

При этом безусловно, что в энергетической сфере особое место принадлежит реализации таких совместных проектов, как Трансадриатический газопровод и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Как известно TANAP, который реализовывался в 2011-2020 годах и является основным сегментом 1841-километрового коридора газопровода Южного Кавказа, направлен на транспортировку азербайджанского природного газа с гигантского месторождения Шах Дениз-2 на европейские рынки через Грузию и Турцию, где соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (ТАР). По нему газ поставляется в Албанию, Италию, Грецию.

Да, еще два года назад Евросоюз сделал важный шаг к своей стратегической цели - диверсифицировать поставщиков и маршруты доставки природного газа. Говоря конкретнее, 15 ноября 2020 года было объявлено о начале коммерческих поставок азербайджанского газа в ЕС. С тех пор, позиции нашей страны, как государства, играющего важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Старого Света, лишь укрепились.

И они будут укрепляться далее. Напомню, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что поставки газа из страны в Европу в этом году вырастут на 40% до 11,5 миллиардов кубометров. По его словам, согласно договоренностям с ЕС, Азербайджан до 2027 года планирует как минимум удвоить экспорт газа в Европу. Безусловно, это то, что повысит значимость нашего государства в Европе, а также самым плодотворным образом скажется на азербайджано-албанских отношениях. У которых есть прекрасное настоящее, но еще более блестящее будущее.