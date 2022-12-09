Армения набирает кредиты "как собака блох"

Пытаясь хоть каким-то образом стабилизировать свою экономику, Армения продолжает погружение в яму долгов, подавая заявки на кредиты, вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и решить вопрос разблокировки коммуникаций, который был бы в разы эффективнее.

Сегодня стало известно, армянское правительство берет в долг $100 млн. долларов и 100 млн. евро, чтобы погасить дефицит в госбюджете. Средства предоставляют Азиатский банк развития и Французское агентство развития.

Как заявил заместитель министра финансов Ваге Ованнисян в Национальном собрании Армении во время ратификации подписанных соглашений, данные средства, как отметил замминистра, также будут направлены на финансирование плановых расходов.

"Кредит Азиатского банка развития будет предоставлен на 12-летний срок. Из них 3 года - льготные. При этом 30% средств окажутся грантовыми", - сообщил Ованнисян.

Очевидно, что армянское правительство ослепло, питая надежды хоть как-то изменить новую реальность в регионе. Зачем брать еще больше кредитов, когда госдолг побил рекорд, за последние 4 года достигнув 9,97 миллиарда долларов (+45.2%)?

Вопрос, в принципе, можно считаь и риторическим, так как армянское правительство всегда не умело правильно распоряжаться деньгами. Тут стоит напомнить, что в конце января этого года эксперты заявили, что в результате неэффективного управления государственным долгом в течение многих лет долг на душу населения Республики Армения составил 3 112 долларов, только в 2021 году госдолг на душу населения увеличился на 420,4 млн долларов.

Короче говоря, судя по всем цифрам и безбашенным растратам, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе, ибо армянское правительство не может правильно представить политической элите и населению информацию о целесообразности проектов, предлагаемых Азербайджаном, которые могут возродить армянскую экономику.