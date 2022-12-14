Участники акции протеста и миротворцы вместе смотрят футбольный матч Франция-Марокко

Участники акции протеста на Лачинской дороге и российские миротворцы прямо сейчас вместе смотрят игру сборных Франции и Марокко. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду командированный в Шушу корреспондент Trend.

Матч траслируется Общественным телевидением Азербайджана на большом мониторе, установленном на территории, где уже третий день проходит мирная акция протеста азербайджанских НПО.