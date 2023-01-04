В соцсетях высмеивают проплаченную армянами статью Шарли Эбдо

В соцсетях высмеивается редакция "Charlie Hebdo" ("Шарли Эбдо"), которая, как не парадоксально, позиционирует себя как "сатирическая и смешная".

Как передает Day.Az, днем ранее один из сотрудников "Шарли" опубликовал статью под названием "Для Армении, жертвы в тени Украины", чем опять выставил себя на посмешище. В статье утверждается, что "война в Украине заставила забыть об угрозе, нависшей над Арменией и "Нагорным Карабахом" (правильное название - Карабахский экономический район Азербайджана - ред.). Журнал считает, что сейчас как никогда важно мобилизоваться в пользу армян.

"Это крик тревоги и призыв к действию. Читатели, взявшие на себя обязательства в поддержку Украины, подвергшейся нападению России, не допустите, чтобы в тени войны, обрушившейся на Киев, произошло преступление, которое со дня на день может привести к исчезновению Армении и "Нагорного Карабаха", а также как армянского народа, уже замученного в 1915 году. Армения и "Нагорный Карабах" являются препятствием на пути Турции и Азербайджана в реализации их геополитического плана по соединению Турции с Каспийским морем и Средней Азией, а для этого им необходимо сначала полностью захватить "Нагорный Карабах", а затем Сюник (Зангезур)", - написал, в частности, автор в порыве армянофилии.

Бред сивой кобылы, да и только. Подробный анализ этой статьи и поведения журнала мы провели ранее. Как минимум, вызывает смех выражение о "захвате" Карабаха. Зачем Азербайджану захватывать свою же территорию? Тем более, если она два года как уже освобождена от оккупантов.

Конечно же, такое безрассудное мышление не могло не вызвать смех в Азербайджане, в связи с чем в соцсетях распространяется ответная карикатура на карикатуру Шарли Эбдо. Народное творчество ясно показывает, чем на самом является эта газетёнка.

Пользователи соцсетей призывают друг друга отправить эту карикатуру в редакцию журнала, чтоб авторы этой проплаченной армянами статейки понимали истинную цену своего "перла" и пера.

В Шарли Эбдо явно забыли про угрозу, которую представляла Армения в течение 30 лет оккупации 20 процентов территорий Азербайджана. Думаем, письмами им скоро напомнят, кто на самом деле является агрессором в регионе, ибо Азербайджан лишь обеспечивает мир на своих суверенных территориях.