"Шарли" невменяем: тень Парижа над армянским бредом

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

"Мессир, право, не стоит обращать на них внимание! Они ведь не паяцы и не бродячие лицедеи, нет. Они всего лишь глубоко несчастные в своем беспробудном невежестве, убогие умом и нищие духом бездари. Пусть кривляются на потеху публике".

Шевалье Ростиньяк давно умер, но как любили говорить большевики, гневно указуя перстом в дальнее небытие, "дело его живет".

Не только живет, но и цветет ветвистой бузиной в Париже. Точнее, в редакции журнала "Charlie Hebdo" ("Шарли Эбдо"), которая, как непарадоксально, позиционирует себя как "сатирическая и смешная".

Хотя умной, едкой, талантливой сатиры и искрометного смеха давно не наблюдается ни в одной статье, карикатуре или заметке "Шарли".

Наоборот, "Шарли" превратилась в отвратный, пакостный, агрессивный и временами совершенно тупой листок уличной гопоты Парижа, представителей которых можно видеть снующим меж улиц, начиная с 7-й префектуры аж до 14-й. Утром их много, днем гопники стаями ходят по улицам, ища потенциальных жертв - вечерами же они готовятся к ночи, чтобы грабить, красть и совершать "революционные поступки".

"Мы насмехались над Богом, армией, церковью и государством. А сегодня мы должны заново научиться смеяться над тираническими общественными ассоциациями и эгоцентричными меньшинствами", - указывал в своей редакционной колонке "Рисс" (Riss) главный редактор газеты "Шарли Эбдо". "Пресловутая политкорректность заставляет нас использовать "гендерно-правильный" язык, "рекомендуя" не использовать якобы "сомнительных слов", - негодуя, добавлял он, критикуя самозваных "новых цензоров", которые, "спрятавшись за клавиатурами своих смартфонов, думают, что это они теперь и есть "короли мира".

Высокопарные слова автора, на первый взгляд, констатируют проблемы со свободой слова и выражения в Пятой Республике, где, по мнению "Шарли", правительство и общество день за днем катком трамбуют принципы свободного мыслевыражения и волеизъявления.

Так ли это?

Отнюдь. "Шарли" сама себя превратила в констатацию инфантильного невежества, агрессивной исламофобии и махрового армянофильства, когда журнал (называющая себя "газетой") вопреки логике, здравому смыслу грубо попирает саму свободу слова, начисто забывая при этом аксиомы нравственности, принципы права и чести.

Один из сотрудников "Шарли", известный своими псевдонаучными изысканиями и крайне правой политической ориентацией Жан-Ив Камю вчера опубликовал статью "Для Армении, жертвы в тени Украины".

Журналист, политический эксперт, возглавляющий Обсерваторию политического радикализма Фонда Жана-Жореса, считает, что "война в Украине заставила забыть об угрозе, нависшей над Арменией и Нагорным Карабахом. Журнал считает, что сейчас как никогда важно мобилизоваться в пользу армян".

Он пишет: "Это крик тревоги и призыв к действию. Читатели, взявшие на себя обязательства в поддержку Украины, подвергшейся нападению России, не допустите, чтобы в тени войны, обрушившейся на Киев, произошло преступление, которое со дня на день может привести к исчезновению Армении и Нагорного Карабаха, а также как армянского народа, уже замученного в 1915 году".

Далее автор, разбрасывая осколки туманных наваждений, пишет, что "Армения и Нагорный Карабах являются препятствием на пути Турции и Азербайджана в реализации их геополитического плана по соединению Турции с Каспийским морем и Средней Азией, а для этого им необходимо сначала полностью захватить Нагорный Карабах, а затем Сюник".

Обострение национальных и религиозных противоречий, называемое в современном Европейском Союзе провалом политики мультикультурализма, давно стало важной составляющей общественного дискурса во Франции.

И прежде всего стоит отметить, что "Шарли Эбдо" - скандально известное французское периодическое издание с малым, постоянно уменьшающимся количеством постоянных читателей. Скандальную популярность журналу принесла в 2006 г. серия публикаций карикатур на пророка Мухаммеда, ставших репликой на публикацию подобных карикатур в Дании. Впоследствии "Шарли Эбдо" приобрел устойчивую репутацию "антиисламского" периодического издания, коим и ныне является.

Те карикатуры убедительно доказали, что Франция поставила в центр своих ценностей право на богохульство над персонажем, являющимся священным для религиозного меньшинства страны, и так имеющего более низкий уровень жизни и социальных гарантий, чем у этнических французов.

Антиисламский настрой достаточно большой части французского общества снова заставляет говорить о ценностях традиционного католицизма и о кризисе столь широко разрекламированной "религиозной идентичности" в стране.

В итоге складывается парадоксальная, уникальная ситуация, при которой правящий во Франции класс отстаивает современную французскую республику с помощью монархических и клерикальных лозунгов, в основе которых - открытое стремление "к защите французской идентичности от исламского влияния". Распространение идей антисемитизма, ксенофобии и религиозной нетерпимости при этом является логичным следствием происходящих процессов.

Для непривилегированных слоев французского общества (низкоквалифицированные рабочие, персонал нижнего и среднего звеньев, часто проживающих вне крупных городов и являющихся "нерентабельными" налогоплательщиками) характерна не исламофобия, а, скорее, тюркофобия и арабофобия, причем на бытовом уровне. Для них важен не религиозный аспект, а конкретные проявления образа жизни, не совпадающие с аллегорическим "традиционным французским укладом".

Карта религиозных и этнических противоречий внутри французского общества, естественно, существенно влияет и на программы ключевых политических партий во Франции. Они тоже оказываются разделенными. Так, среди французских социалистов антинемецкие и антисемитские настроения. Французские правые сочетают европеизм с исламофобией и практически не используют антисемитскую риторику. Что касается Национального Фронта, ставшего третьей силой в стране и разбившего уже ставшую традиционной биполярность французской политической системы, то соратники Марин ле Пен придерживаются радикальных антитюркских, еврофобских и исламофобских взглядов при очевидной симпатии к ультраправым Восточной Европы.

Основанная президентом Франции Эмманюэлом Макроном социал-либеральная политическая партия "Возрождение" же пошла еще дальше - эта структура вобрала в себя весь негатив антитюркской, исламофобской и ксенофобской истерии, не забывая прихватить и всполохи антисемитизма.

Более того, именно "плохой, жадный и недалекий мальчик" - как уничижительно называют парижане президента страны - Э.Макрон в своей радикальной антипатии к Турции и Азербайджану послужил триггером весьма маразматических процессов.

Например, настойчивые попытки Парижа затеять свою игру на Южном Кавказе, влезть в регион в роли самостоятельной и "могучей геополитической силы" заранее были обречены на провал. Но периодически получая неслабые затрещины от Анкары и Баку, Париж тем не менее этих попыток не оставляет. Наоборот, под видом миротворческих усилий и призывов к миру, целиком и более чем, полностью поддерживавшая Ереван во всех армянских влажных грезах, Париж пытается протолкнуть свою политическую повестку, угрожающую нарушить хрупкий баланс в регионе.

В этом главная опасность примитивных французских инициатив.

Баку четко дал понять, что регион в подобной сомнительной помощи не нуждается и активность Э.Макрона вредит, нежели служит делу мира.

Что же касается тени украинской войны и "преступления, которое со дня на день может привести к исчезновению Армении и Нагорного Карабаха", о которых истерично вопиет "Шарли" - да, она есть. Имеет место быть, если выражаться эвфемизмами парижан.

И то преступление может совершено не Азербайджаном, а авантюрной Францией, пытающейся протиснуться на Южном Кавказ, юркнуть в азербайджанский Карабах.

Попытки Макрона во что бы то не стало внедрить Францию на Южный Кавказ под видом политической, посреднической, миротворческой деятельности видны даже самому распоследнему Карену, нищебродствующему в одной из деревень-руин около Еревана.

Но Париж до сих пор не может понять очень простую истину: Баку категорически не приемлет все лживые инициативы Парижа под подобным вывертом: Елисейскому дворцу открытым текстом и вполне конкретно было указано на дверь, вследствие его односторонней и маразматической позиции, ярко выраженного лоббирования армянских интересов.

Тень войны в Украине упала на действия официального Парижа, когда обе палаты французского парламента решили утешить Армению, призывая наказать Азербайджан и, вообще, указать Баку "на место".

Потом была свистопляска в СБ ООН, когда Франция, применив все доступные силы и средства, отчаянно пыталась провести резолюцию с гневным осуждением "блокады Лачинской дороги, приведшей к гуманитарной катастрофе среди карабахских армян".

Не получилось - ведь ООН не парламент Франции, где армянский терпкий дух, напоминающий миазмы клоак Парижа, витают среди армянофилов.

"Шарли" пугает своих читателей "ожидающей армян Нагорного Карабаха катастрофой", хотя где тот "Нагорный Карабах" - нам неизвестно, ибо в Азербайджане есть Карабах.

И точка.

Никаких "нагорных" уже нет - остались под руинами армянской биоидентичости во время боев Второй карабахской войны и погребены там же, среди обрывков триколорных тряпок карабахских армян, поднятых ранее как "флаги" сепаратистов и террористов, шляющихся на азербайджанской земле.

"Шарли", взвывшая о том, что "Армения и Нагорный Карабах являются препятствием на пути Турции и Азербайджана в реализации их геополитического плана по соединению Турции с Каспийским морем и Средней Азией", окончательно потерял остатки былой, хоть и минимальной порядочности. Понимаем, автор статьи непроходимо туп и невежественен, ненавидит всеми фибрами своей мерзкой антитюркской и исламофобской душонки Баку вкупе с Анкарой. Но нельзя же маразм автора экстраполировать на всю редакцию и выдать совершеннейшую ахинею за "треволнение за армян".

Так вот, "Шарли" - Азербайджан и Турция не стремятся захватить Армению, уничтожать армян, стирать с лица земли города. Нет же, все было наоборот - армяне устроили урбицид в Карабахе, который несатирическая газета-журнал с упорством гасконского мерина называет "Нагорным Карабахом".

Знает ли "Шарли", что политику этнической чистки и геноцида проводили армяне против азербайджанцев?

Об этом еще в 1920 году писал французский комиссар на Кавказе Дамиен де Мартель в докладе от 20 июля тогдашнему главе французского правительства, министру иностранных дел Александеру Миллерану: "В конце июня на юге Еревана армянские военные формирования окружили 25 сел, в которых проживают более 40 000 азербайджанцев. Это население, живущее рядом со столицей, всегда было миролюбивым; это население было вытеснено к Аразу артиллерийским огнем и вынуждено было покинуть свои села, которые были немедленно заняты армянами. По этому делу было казнено около 4 000 человек, в числе которых женщины и дети, они были утоплены армянскими военными".

"Шарли" напишет об этом?

Нет, ведь армянофильство, перемеженное на биологическом скудоумии, нелепости и идиотизма, выдаваемых за "политическую, свободолюбивую сатиру", не приемлет доводов чести, порядочности и разума. Которого и в помине нет у "Шарли".