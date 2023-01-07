Нарушения Варданяном прав армян в Карабахе в центре внимания ООН

Базирующаяся в Париже неправительственная организация ООН CAP Freedom of Conscience ("Свобода Совести") развернула кампанию по информированию о правах армян, проживающих в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление НПО, началу кампании послужил случай, произошедший 20 декабря 2022 года с жителем города Ханкенди Юрием Мусаеляном, который был жестоко избит в своей квартире в присутствии членов своей семьи, включая детей.

Организация в своем заявлении говорит, что Мусаелян на своей странице в Facebook сообщил - его единственная "вина" заключалась в том, что он объявил мирный протест против руководства "администрации Карабаха", в частности, поставил под сомнение курс конфронтации, выбранный недавно назначенным "государственным министром Карабаха" Рубеном Варданяном, российско-армянским миллиардером, сколотившим состояние с помощью сомнительных финансовых махинаций.

"Менее чем через 2 месяца после вступления в должность "госминистр" региона Варданян сорвал согласованный правительством Азербайджана с российскими миротворцами экологический мониторинг на золоторудном месторождении и медных рудниках, эксплуатируемых в Карабахе армянским монополистом по добыче меди Vallex Group

Поскольку деятельность Vallex Group в регионе представляет собой символ нарушения основных прав жителей Карабаха, мы выбрали название "Анти-Валлекс" в качестве девиза кампании.

Мы приглашаем всех заинтересованных и в первую очередь местных жителей Карабаха поделиться с нами всей информацией о случаях нарушения прав человека в Карабахе, включая нарушение экологических стандартов компанией", говорится в заявлении организации.