Аморализм, как кредо: Эмманюэль Макрон уйдет с позором

Автор: Акпер Гасанов

Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет просить прощения у Алжира за период колонизации, зверства и геноцид алжирцев, учиненный там в это время. При этом, он надеется принять в Париже алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна для продолжения совместных усилий по примирению двух стран. Об этом французский лидер заявил в среду в интервью еженедельнику Le Point.

"Я не вижу необходимости просить прощения, дело не в этом, поскольку этот жест может разорвать все связи, - сказал Макрон. - Самое плохое было бы сказать, что мы извиняемся и затем идем каждый своим путем". Отмечено, что вопрос извинений находится в центре двусторонних французско-алжирских отношений. Но танго танцуют вдвоем. Макрон же делает вид, что этого не понимает.

"Была война. Извиняясь или не извиняясь, ничего уже не исправишь. "Надо вернуться к истории и дать ей правильную оценку", - сказал Макрон. И это было не просто циничное, а аморальное заявление. Не первое, кстати. Именно Макрон сделал в конце сентября 2021 года еще одно шокирующее заявление. Он тогда утверждал, что Алжир после обретения независимости "полностью переписал официальную историю, которая теперь основана не на истине, а на риторике ненависти к Франции.

Макрон тогда добавил, что после 1962 года алжирская государственность была построена на "мемориальном фундаменте", а переписывание истории приводит к дистанцированию между Парижем и его бывшей колонией. "Создание Алжира как нации - явление, за которым стоит наблюдать. Была ли алжирская нация до французской колонизации? Вот в чем вопрос", - отметил президент Франции.

Его слова вызвали тогда резкую реакцию в Алжире. Власти африканской страны заявили, что подобные высказывания являются примером недопустимого вмешательства во внутренние дела. "Эти слова являются невыносимой атакой на память 5 630 000 отважных мучеников, которые пожертвовали жизнями во время героического сопротивления французскому колониальному вторжению, а также славной революции национального освобождения", - говорилось в коммюнике пресс-службы администрации президента Алжира.

Убежден, что сейчас в Алжире поднимется новая волна обоснованного возмущения, вызванного оскорбительным и аморальным заявлением президента Франции. Макрон отчаянно пытается изображать из себя политического гиганта. В реальности же он был, есть и останется политическим лилипутом. Ведь всем нам есть, с кем его сравнивать. Во всех смыслах слова. В том числе и с точки зрения готовности признать преступления своей страны.

Макрону никогда не стать французским Вилли Брандтом. Я напомню, что имело место 7 декабря 1970 года во время визита Брандта в коммунистическую Польскую Народную Республику при посещении им памятника жертвам неудачного восстания в Варшавском гетто нацистской эпохи. После возложения венка Брандт, очень неожиданно и спонтанно, опустился на колени. Он молчаливо пребывал некоторое время в этом положении, окружённый большой группой должностных лиц и фотографов.

Брандта неоднократно спрашивали о коленопреклонении и его мотивах. Он позднее заметил, что: "Под бременем новейшей истории я сделал то, что делают люди, когда им не хватает слов. Таким образом я почтил миллионы жертв". Вот, что делает одного европейского политика великим, а другого ничтожным - готовность признавать преступления своей страны, каяться за них, склонять колени в знак уважения к памяти безвинно погибших!

Да, своим очередным заявлением показал, сколь он ничтожен, как политик и аморален, как человек. Подобное тянется к подобному. И, слушая речи Макрона, не удивляешься тому, что он так часто и плотно общается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который сделал неизбежной 44-дневную войну своими провокационными заявлениями и действиями.

Макрон отчаянно пытался предотвратить победный марш азербайджанской армии, освобождавшей оккупированные Арменией наши земли. Он беззастенчиво лгал, клеветал на Азербайджан. И за всю эту клевету он так и не извинился. "Во время войны Франция открыто обвиняла нас, клеветала на нас. Сейчас я требую от них извинений", - подчеркнул в ходе состоявшейся на днях встречи с журналистами ряда отечественных телеканалов Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он, замечу, является политиком мирового масштаба, который банально деклассировал Макрона. Вначале официальный Баку дал согласие на его участие в четырехсторонней встрече в Праге. Затем добился по ее итогам признания Арменией территориальной целостности Азербайджана, включая и признание Карабахского экономического региона. И Пашиняну никак не помогло физическое присутствие рядом президента Франции, которому банально указали на дверь. Произошло это на саммите СНГ в Астане. Там Президент Азербайджана Ильхам Алиев во всеуслышание заявил, что Баку не видит никакой возможности для Парижа участвовать в качестве посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений после неуместных и провокационных заявлений французского президента Эмманюэля Макрона.

Все, с тех пор "окно возможностей" для Макрона закрылось. Он может сколько угодно и что угодно лепетать, но у него нет никаких механизмов воздействия на ход событий. Он сам себя сделал нерукопожатным. Потому, что все прежние президенты Франции, при всей их вынужденной оглядке на влиятельную армянскую диаспору, придерживались баланса, не переходили "красных линий".

Макрон перешел. Чем вывел самого себя из игры. Своим цинизмом и чудовищными заявлениями. И аморальные речи касательно жертв геноцида в Алжире - всего лишь привычная для Макрона риторика. "Надеюсь, что в будущем во Франции сформируется такое правительство, которое будет дорожить отношением с Азербайджаном, потому что в нашей политике мы всегда сотрудничали с ними только с дружеским намерением", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Это были слова мудрого, знающего цену каждому сказанному слову политического деятеля мирового масштаба. Причем, слова, имеющие все основания быть реализованными. Ведь, на данный момент рейтинг Макрона во Франции падает. Он болтается в пределах 30-35% и может упасть еще ниже. Потому, что правительство Франции сообщило о планах повысить возраст выхода на пенсию на два года - до 64 лет.

Профсоюзы призвали к масштабным протестам. Подобный шаг "нанесет мощный удар по всем работающим" французам, предупредили они. По оценке профсоюзов, особенно болезненными планируемые изменения окажутся для тех, кто рано начал трудовую деятельность и чья ожидаемая продолжительность жизни ниже, чем в среднем во Франции. "Такая жесткая реформа не может быть оправдана ничем", - заявили профсоюзы Франции. Сумеет ли "вырулить" Макрон из этой ситуации? Покажет время. Но, по большому счету, он уже уходящая натура. Причем, уходящая с позором, запомнившаяся циничными словами и действиями.