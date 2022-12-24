Неуместное "миротворчество" Эммануэля Макрона: ликбез для президента Франции

Автор: Акпер Гасанов

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил в пятницу, 23 декабря, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства. Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора Эммануэль Макрон затронул отношения между Арменией и Азербайджаном, а также ситуацию на дороге из Лачинского района в Ханкенди.

Как видим, в сообщении ничего не говорится о том, что Макрон поздравил Президента Азербайджана с днём рождения. Это или провал работы протокола Макрона, или демонстрация вопиющего отсутствия такта у президента Франции. Есть неписанный дипломатический протокол, который, судя по всему, оказался неведом мсье Эммануэлю. Впрочем, это далеко не единственный его недостаток.

Возникает простой вопрос- на каком основании он позволил себе затрагивать ситуацию на дороге из Лачинского района в Ханкенди? Когда это делают Азербайджан, Армения и Россия- тут вопросов не возникает. Ведь, в ночь на 10 ноября 2020 года руководители этих государств подписали трехстороннее заявление. Франции там, как принято говорить в таких случаях, и рядом не стояло. Соответственно, интерес президента Франции к вопросу, не имеющему к этой стране никакого прямого отношения, неуместен.

При этом, напомню про неудачную попытку президента Макрона запрыгнуть в "последний вагон уходящего поезда". Дело было в Праге. Азербайджан, как сильное и уверенное в своих позициях и в своей правоте государство, согласился на участие президента Франции в пражской встрече между Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Чем все это закончилось? Тем, что Армения вынуждена была подтвердить свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации. Таким образом, официальный Ереван признал, что и Ханкенди и весь Карабахский экономический район являются территорией нашей страны. И Эммануэль Макрон был статистом в этой ситуации. Он ничем не помог Армении.

Неудивительно, что такой финал его пытки поиграть в "миротворчество" вывел из себя президента Франции, который в итоге сделал ряд совершенно неуместных заявлений. Указав на которые, в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане, Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко и четко подчеркнул, что официальный Баку больше не видит никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Это был ход решительного, уверенного в своей силе и правоте политического деятеля мирового уровня, коим является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Тем не менее, даже после такой политико-дипломатической экзекуции, президент Франции решил позвонить главе нашего государства. Пришлось Президенту Азербайджана проводить ликбез для мсье Макрона.

Кому было сообщено, что нет никаких препятствий для использования гражданами, проживающими на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, этой дороги в гражданских и гуманитарных целях, что обеспечен проезд медицинских автомобилей по линии местного офиса Международного Комитета Красного Креста.

И это правда, к которой приковал внимание всех "адвокатов" карабахских армян помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, опубликовав в своем "Твиттере" соответствующие кадры и потребовав прекратить "блокадную" пропаганду. "Как видно из видео, эко-протестующие отходят в сторону, и машины скорой помощи МККК направляющиеся в Иреван, проезжают через пересечение дороги Шуша-Ханкенди. Младенец и оба его родителя доставлены в Иреван. Дорога открыта для гражданских/гуманитарных целей. Стоп блокадной пропаганде!!!", - написал Хикмет Гаджиев.

Очень интересно было бы увидеть реакцию президента Франции на эти кадры. При этом, ему уже тактично напомнили о том, что в реальности так часто защищаемая им Армения продолжает оставаться страной-оккупантом. Да, это Президент Азербайджана Ильхам Алиев указал на то, что РА все еще удерживает под оккупацией 8 сел Азербайджана. Это села Софулу, Бархударлы, Баганис Айрым, Гызыл Гаджилы, Юхары Аскипара, Ашагы Аскипара и Хейрымлы Газахского района. Плюс, село Кярки НАР.

Так что, если уж президенту Франции так сильно хочется играть роль "миротворца", то пусть он для начала открыто признает очевидный факт продолжающейся оккупации со стороны Армении 8 сел Азербайджана, при этом потребовав от официального Еревана проявлять уважение к территориальной целостности нашей страны. Вот тогда и посмотрим, годится ли мсье Макрон на роль "миротворца". Пока он выступает в роли однозначного, необъективного защитника Армении. А это - не та позиция, с которой можно рассчитывать на успех в диалоге с Азербайджаном.