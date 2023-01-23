Омбудсмен навестила армянских диверсантов

Омбудсмен Сабина Алиева и члены Национальной превентивной группы регулярно проводят встречи с руководителями учреждений, на которые распространяется деятельность Национального превентивного механизма.

Как сообщили Day.Az в Аппарате омбудсмена, также последовательно посещались учреждения, где также содержатся граждане Армении, арестованные за совершение преступных деяний в виде террористическо-диверсионных групп на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных действий на основании трехстороннего заявления, подписанного главами государств Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года.

В посещениях также приняли участие врачи и психологи.

Наряду с другими лицами, содержащимися в этих учреждениях, в индивидуальном порядке омбудсменом Сабиной Алиевой и членами Национальной превентивной группы были приняты и арестованные граждане Армении, выслушаны их обращения. Этим лицам были представлены законодательные акты на их языке, касающиеся механизмов обращения по их правам.

В ходе систематических посещений было установлено, что у этих лиц нет жалоб в связи с условиями содержания и обращением.

Отмечено наличие в камерах художественной литературы и информационных материалов в камерах для задержанных лиц, а также предоставление возможности беспрепятственной встречи с представителями Международного комитета Красного Креста.