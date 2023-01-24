Работа над концепцией "Возвращения" в Западный Азербайджан близится к завершению. Наряду с Советом директоров активное участие в подготовке документа принимают и другие органы.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

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