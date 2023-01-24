https://news.day.az/politics/1531171.html Работа над концепцией "Возвращения" в Западный Азербайджан близится к завершению
Работа над концепцией "Возвращения" в Западный Азербайджан близится к завершению
Работа над концепцией "Возвращения" в Западный Азербайджан близится к завершению. Наряду с Советом директоров активное участие в подготовке документа принимают и другие органы.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сообщил председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре