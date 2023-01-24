Карабахские сепаратисты напрашиваются на Железный кулак

Автор: Мехти Ахмедзаде

На протяжении 30-летней оккупации Карабаха армяне по-своему интерпретировали договоренности, заявления, принципы, опуская те или иные пункты, чтобы навсегда оставить тогдашний статус-кво неизменным, ну и затянуть конфликт до бесконечности. Победа Азербайджана в 44-дневной войне разрушила планы армянства и теперь, когда в регионе новая реальность, сепаратисты наглым образом решили опять вернуться к тем самым "своим интерпретациям".

Сегодня так называемое "министерство иностранных дел" несуществующего "арцаха" выступило с претензиями, мол Азербайджан якобы нарушает 6-й пункт Трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

"Абсолютно безосновательным является утверждение Азербайджана о его праве останавливать транспортные средства, проезжающие по Лачинскому коридору, и проводить досмотр грузов. В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию. В отношении Лачинского коридора Азербайджан имеет одно единственное обязательство - никоим образом не препятствовать движению. Попытки Баку в одностороннем порядке пересмотреть положения Трёхстороннего заявления и трансформировать Лачинский коридор, имеющий международно признанный статус, в контролируемую Азербайджаном дорогу исключительно для гуманитарных перевозок, являются нелегитимными и должны быть отвергнуты", - вопят сепаратисты.

Не знаем, что там курит мафия Варданяна и Арутюняна, но судя по галлюцинациям о всяких "блокадах", "гуманитарных кризисах" и этому заявлению, мозг совсем расплавился от этой смеси. Уолтер Уайт обязательно спросил бы рецепт.

Что значит "безосновательно право останавливать транспортные средства, проезжающие по Лачинскому коридору?" Совсем обнаглели сепаратисты. Лачинский коридор - суверенная, международная территория Азербайджана, между прочим. Наша страна, наши правила, наши законы. Полиция, военные, таможенники, пограничники...неважно кто, любой имеет полное право проверить ЛЮБОЙ автомобиль, проезжающий по территории нашей страны. Неважно в какой ее части и кто за рулем. Русский, грузин, американец, француз, азербайджанец, турок, армянин...

Если то или иное транспортное средство вызывает определенные подозрения у представителей власти, остановка и проверка полностью правомерны. Особенно, учитывая, что армяне использовали коридор для незаконного ввоза в зону временной ответственности российского миротворческого контингента всякого рода вооружений и вывоза азербайджанских драгметаллов из оккупированных Варданяном рудников.

Хотя бы почитайте международное право, вместо того, чтобы лаять на проходящий мимо караван. Оно на нашей стороне, ибо весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. Все, что происходит на дороге в Ханкенди, - внутреннее дело нашей страны и никто не в праве вмешиваться, а тем более указывать нам, что и как делать. Вас никто не спрашивает и не будет спрашивать.

Баку, в отличие от Еревана, придерживается всех пунктов Трехстороннего заявления. Напомним, что Армения до сих пор не вывела остатки своих войск из Карабаха. Наоборот, в зону временной ответственности РМК отправлялись "призывники", перевозилось вооружение и мины. Всему этому ныне положен конец, благодаря акции азербайджанской общественности, которая не могла просто стоять в стороне, смотря на этот беспредел.

Больше не получится перевозить любые тайные грузы, которые заблагорассудится. Попытаетесь, нарветесь носом на терапию Железным кулаком, который всегда готов остановить любую угрозу для суверенитета нашей страны. Вместо пустых и глупых заявлений лучше занялись бы более плодотворными делами. Например, реинтеграцией в азербайджанское общество.