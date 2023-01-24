ОДКБ допустила отправку миссии в Армению

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом РБК 24 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ, высший орган организации) разработал проект решения "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Помимо оказания Еревану иной поддержки" это предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии. Проект "находится в высокой степени готовности, однако принять этот документ на последней сессии СКБ ОДКБ не удалось". "Работа над ним продолжается. По завершении процедуры согласования проект будет внесен на рассмотрение уставных органов организации", - отметил Зайнетдинов, заявив, что называть конкретные цифры по численности и срокам сейчас преждевременно.

Решение, о котором говорит представитель ОДКБ, было согласовано на саммите организации с участием глав государств в Ереване в ноябре. Тогда Пашинян отказался одобрить декларацию Совета коллективной безопасности. Причина в том, что союзники отказались давать политическую оценку действиям Азербайджана в отношении Армении. Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции 18 января заявил, что отправка миссии не должна быть увязана с осуждением Баку. "Если речь идет об осуждении, риторике, изложении позиций, то каждый волен делать что угодно. Но если мы хотим направить миссию ОДКБ, то это не обусловлено внешними признаками и жесткими заявлениями", - сказал министр.