Сожжение Корана в Швеции показало, что означает «свобода слова» по-европейски

Лояльностью к лицу, устроившему сожжение Корана в Стокгольме, власти Швеции показали, что на самом деле подразумевают в Европе под понятиями "свобода слова" и "права человека".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий политолог, историк и публицист Мехмет Перинчек.

По его словам, задача "демонов империализма" заключается в том, чтобы жечь правду, жечь цивилизацию, жечь науку. Эти демоны сжигали в средние века искателей правды, говоривших, что Земля круглая, сжигали на кострах женщин, объявляя их ведьмами, а их потомки-нацисты в 30-е годы прошлого века сжигали книги, содержащие мудрость человечества. Сегодня, считает Перинчек, мало что изменилось. Сегодня эти демоны сжигают Коран. Да, Коран - это не бумага, сжечь Учение невозможно, но так они демонстрируют ненависть к одной из великих цивилизаций - мусульманской, показывают свою враждебность, в частности к Турции, подчеркнул турецкий политолог.

"Правительства Запада ведут войну со всем, что есть святого для человечества, оправдывая свои действия "свободой слова" и "правами человека". Они сами горят в огне этой ненависти. Лояльностью к лицу, устроившему этот акт вандализма, власти Швеции показали, что на самом деле подразумевают в Европе под свободами и правами. Я бы сказал, что Швеция этим актом доказала, что достойна быть членом НАТО. Потому что свобода с точки зрения Запада это свобода сжигать и осквернять святыни, священные для других народов понятия. Это свобода вражды к другим цивилизациям, другим ценностям, это свобода провоцировать конфликты между странами, народами, конфессиями. НАТО - это организация тех, кто свободен сжигать Коран и топтать чужие ценности. Та же Швеция всегда была убежищем для террористов - гюленистов и РПК, воюющих против Турции. Стокгольм очень старался понравиться Вашингтону, чтобы тот обеспечил его вступление в НАТО. И, думаю, добился желаемого", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева