В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева будет ​​большая амнистия.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека, председатель комитета Захид Орудж.

Депутат отметил, что комиссия по вопросам помилования уже провела три заседания в январе и рассмотрела в общей сложности более 360 обращений.

"Думаю, что эти заседания продлятся до мая", - сказал Орудж.

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