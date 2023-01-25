https://news.day.az/politics/1531528.html В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева будет большая амнистия - Захид Орудж
В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева будет большая амнистия - Захид Орудж
В связи со 100-летием великого лидера Гейдара Алиева будет большая амнистия.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал, на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по правам человека, председатель комитета Захид Орудж.
Депутат отметил, что комиссия по вопросам помилования уже провела три заседания в январе и рассмотрела в общей сложности более 360 обращений.
"Думаю, что эти заседания продлятся до мая", - сказал Орудж.
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