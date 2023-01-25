https://news.day.az/politics/1531584.html На востоке Турции начались зимние военные учения
На востоке Турции начались зимние военные учения
В турецкой провинции Карс проходят масштабные зимние военные учения. Об этом 25 января сообщило агентство Anadolu, передает Day.Az.
Маневры проходят в районе Сарыкамыш. В них также участвуют военные из 17 стран мира, в том числе из Германии, Азербайджана и Великобритании.
"Отрабатываются шаги по слаживанию и координации действий при выполнении совместных операций, осуществляется проверка боеспособности войсковых частей, а также боевых средств и техники, в том числе в условиях сильных морозов", - говорится в сообщении.
За учениями наблюдают министр обороны Турции Хулуси Акар и высшее командование вооруженных сил страны.
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