Заявление посольства Азербайджана в Нидерландах

Посольство Азербайджана в Нидерландах разоблачило фейк армян касательно встречи посла Азербайджана в этой стране с мэром Роттердама, сообщили в четверг Day.Az в Посольстве.

"В связи с появившейся в армянских СМИ и телеграмм-каналах недостоверной и провокационной информацией о содержании встречи посла Азербайджана в Нидерландах с мэром Роттердама 20 декабря и якобы прозвучавшей на данной встрече критике в адрес Азербайджана пресс-служба посольства считает необходимым сообщить следующее.

Данная встреча, состоявшаяся по инициативе посла Азербайджана, была посвящена исключительно вопросам развития двустороннего экономического, инвестиционного, образовательного и культурного сотрудничества между Азербайджаном и Роттердамом. На ней не рассматривались ни политические вопросы, ни ситуация вокруг Лачинской дороги. Соответственно, в ходе данной встречи, которая прошла в исключительно дружеской и доброжелательной атмосфере, не было даже намёка на какую-либо критику в чей-либо адрес. Напротив, со стороны мэра, который кстати был в Баку с официальным визитом в ноябре 2013 года, было высказано несколько важных инициатив, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между двумя странами",- говорится в сообщении.

Что касается постконфликтной ситуации, в посольстве отметили, что в ходе встречи посол Р. Мустафаев продемонстрировал мэру Роттердама и членам его делегации альбом "Карабах до и после оккупации", прежде всего фотографии разрушенного до основания Агдама. При этом посол отметил, что Роттердам также безжалостно и варварски, как Агдам, был разрушен в ходе второй мировой войны нацистами, и что опыт Нидерландов в области восстановления разрушенного Роттердама мог бы быть полезным для восстановления Агдама.

"В связи с вышеизложенным посольство призывает армянскую общину Нидерландов вернуться из мира грёз и фантазий в мир реалий 2023 года и использовать свою энергию не для провокаций, а для содействия установлению мира и добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном. Деструктивная и безответственная информационная и политическая активность армянской общины не помешает дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами. Посольство намерено и дальше развивать всесторонние отношения Азербайджана с Роттердамом и другими городами и регионами Нидерландов",- говорится в сообщении.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили новость о том, что якобы на встрече с послом Азербайджана мэр Роттердама резко раскритиковал "посягательства на Армению" и призвал к "разблокированию" Лачинской дороги.