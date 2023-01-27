Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.

Как сообщает в пятницу Day.Az, в результате вооруженного нападения погиб сотрудник правоохранительных органов Азербайджана, ответственный за охрану посольства.

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