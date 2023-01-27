https://news.day.az/politics/1532058.html Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - ФОТО - ВИДЕО 18+
Вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране - ФОТО - ВИДЕО 18+
На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в результате вооруженного нападения погиб сотрудник правоохранительных органов Азербайджана, ответственный за охрану посольства.
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