https://news.day.az/politics/1532069.html Стала известна личность погибшего в ходе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране
Стала известна личность погибшего в ходе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране
Погибшим при отражении нападения является руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров, передает Day.Az.
Отметим, что один человек ранен.
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