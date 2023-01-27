Стала известна личность погибшего в ходе вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране

Погибшим при отражении нападения является руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров, передает Day.Az.

Отметим, что один человек ранен.