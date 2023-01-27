Полиция Тегерана назвала предварительную причину нападения на посольство Азербайджана

Задержан человек, напавший на посольство Азербайджана в Тегеране. Как сообщает Day.Az, об этом сказал агентству Tasnim начальник полиции Тегерана Гусейн Рахими.

"Сегодня утром он напал на посольство Азербайджана с огнестрельным оружием. В результате инцидента один человек погиб и двое получили ранения",- сказал он.

Глава полиции Тегерана заявил, что полиция начала операцию и задержала нападавшего, его допрос продолжается.

По предварительным данным, нападавший проник в посольство с двумя малолетними детьми. Человек, открывший огонь, заявил, что напал из-за личных и семейных проблем.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.