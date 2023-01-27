https://news.day.az/politics/1532111.html Установлена личность напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
Установлена личность напавшего на посольство Азербайджана в Тегеране
Установлена личность нападавшего на посольство Азербайджана в Тегеране.
Как стало известно Day.Az, нападавший является гражданином Ирана Ясин Гусейнзаде.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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