https://news.day.az/politics/1532115.html Момент атаки на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ
Момент атаки на посольство Азербайджана в Иране - ВИДЕО С КАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ
В Сети появился момент атаки на посольство Азербайджана в Иране.
Как сообщает Day.Az, видео сделано с камер наблюдения.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности. Также ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование инцидента.
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