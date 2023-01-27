Тегеран должен принять меры против кампании в отношении Азербайджана

Иранская сторона должна была принять меры против любого нападения на посольство Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде в интервью TRT Haber.

Он подчеркнул, что иранская сторона должна принять меры против кампании в стране в отношении Азербайджана.

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