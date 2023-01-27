Восхищены смелостью сотрудников службы безопасности посольства Азербайджана - посольство Италии
Это чудовищное нападение на посольство Азербайджана в Иране вызвало у нас гнев.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится на странице в Twitter посольства Италии в Азербайджане.
"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего. Желаем скорейшего выздоровления раненым, выражаем восхищение смелостью сотрудников Службы безопасности Посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран", - говорится в публикации.
Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.
Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.
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