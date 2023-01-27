Баку осудил теракт в синагоге в Иерусалиме
Мы решительно осуждаем теракт в синагоге в районе Неве Яаков в Иерусалиме.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице МИД Азербайджана в Twitter, передает Day.Az.
"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- говорится в сообщении.
Отметим, что по меньшей мере семь человек стали жертвами стрельбы в Восточном Иерусалиме в районе Нене Яаков, сообщает The Jerusalem Post.
Отмечается, что еще десять человек получили ранения.
По данным издания, речь идет о террористическом нападении, которое, согласно предварительной информации, произошло около синагоги или в ней. В полиции сообщили, что открывшего огонь застрелили.
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