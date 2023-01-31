Посол Азербайджана может вернуться в Тегеран только в двух случаях

Азербайджан принял очень правильное решение, эвакуировав посольство нашей страны из Тегерана. Вряд ли в ближайшее время мы увидим возвращение наших дипломатов в Иран. Это может случиться только в случае, во-первых, кардинальных изменений в области безопасности и, во-вторых, серьезных перемен в двусторонних отношениях.

Об этом сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Иранская сторона, подчеркнул он, должна не только обеспечить безопасность азербайджанской дипмиссии, но и антиазербайджанская риторика иранских СМИ на государственном уровне должна измениться. Дипломатические отношения сохранятся, закрывать этот канал Баку не будет, но в ближайшее время диппредставительство не откроется, считает Шафиев.

"Ситуация ясная. Совершено нападение на посольство Азербайджана. Иран, как принимающая сторона, согласно Венской конвенции от 1961 года, был обязан гарантировать неприкосновенность и безопасность дипмиссии и ее персонала. Но не выполнил своих обязательств. Известно, что азербайджанская сторона неоднократно обращалась к Тегерану с просьбой усилить меры по обеспечению безопасности посольства Азербайджана, но эти просьбы были проигнорированы. Даже если обратить внимание на не выдерживающую никакой критики "бытовую версию", продвигаемую Ираном, все равно возникает очень много вопросов. На видео видно, что сидящий в будке у дипмиссии иранский охранник не предпринял никаких шагов, в то время как нападавший был вооружен и совершенно этого не скрывал. Не думаю, что в Иране люди ходят по улицам с автоматами. Кроме того, атмосфера в Иране, сформированная антиазербайджанской пропагандой, способствовала накалу радикальных настроений против нашей страны. Все это должно измениться, чтобы в Тегеран вернулся азербайджанский посол", - сказал Фарид Шафиев.

Лейла Таривердиева